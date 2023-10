“Salta la partita!”: occhio Milan, la notizia spiazza Pioli

Inizia il ritiro delle Nazionali, ma iniziano anche gli allenamenti a Milanello con Stefano Pioli. Tutti i rientri dei rossoneri.

La formazione allenata da Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in quel di Milanello. Stando a quanto riporta Sky Sport, lunedì potrebbe essere un giorno chiave nel cammino dei rossoneri. Lunedì 16 ottobre è il Bennacer day. Il centrocampista del Milan torna ad allenarsi dopo cinque mesi dal brutto infortunio che l’ha allontanato dal rettangolo verde per moltissimo tempo. Per ulteriori tempistiche dell’algerino, Pioli non si sbilancia. Probabile una convocazione nell’anno nuovo.

La capolista milanese cerca inoltre di recuperare e smaltire l’infermeria in vista di un calendario tutt’altro che morbido. Al rientro dalle rispettive Nazionali, i rossoneri giocheranno a San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri il 22 ottobre. Poi tre giorni dopo Pioli e compagni faranno visita al Parco dei Principi contro il PSG, e subito dopo 4 giorni dalla Champions League ecco la trasferta di Napoli (29 ottobre). Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek stanno lavorando per non mancare a questo trittico importante.

Dopo la Nazionale c’è subito la Juventus a San Siro

Stefano Pioli prepara quindi il primo dei tre match chiave di questo mese più che impegnativo. Il tecnico rossonero sa di avere due assenze molto pesanti contro i bianconeri di Allegri. Due squalificati in questo caso, Maignan e Theo salteranno la sfida contro la Juventus. Pronti Sportiello e Florenzi dal primo minuto. Pioli in questi allenamenti cercherà di capire le condizioni di Krunic e Loftus per il centrocampo, altrimenti spazio alle conferme con il trio Musah–Adli–Reijnders. Ma non solo il Milan avrà qualche defezione.

Oltre ai casi Pogba-Fagioli, la Juventus dovrà fare i conti con i rientri dei Nazionali. Chiesa e Vlahovic al momento non sembrano preoccupare. Il primo è rimasto in Nazionale, mentre il serbo si è allenato oggi alla Continassa con il resto del gruppo. In infermeria Allegri conta solo un giocatore: Alex Sandro. Il difensore brasiliano è fermo per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Come riporta Giovanni Albanese, il brasiliano dovrà stare fermo ancora per un mese. Come riferisce il giornalista, infatti, sono stati confermati i tempi di recupero iniziali del difensore brasiliano della Juve. Il rientro di Alex Sandro in gruppo è fissato per la metà di novembre. Palese quindi che il brasiliano sia out contro il Milan.

Contro i rossoneri Allegri si affiderà al trio formato da: Danilo–Bremer–Gatti, con Rugani che insegue una maglia da titolare. Alex Sandro dovrebbe saltare quindi anche il match casalingo del 28 ottobre contro il Verona, la trasferta di Firenze (5 novembre) e Juventus-Cagliari in programma per l’11 di novembre. Allegri cercherà di averlo a disposizione per il big match contro l’Inter, fissato al 26 novembre.