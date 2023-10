Scaroni non si accontenta: l’ha detto sull’inizio di stagione del Milan!

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si gode la vetta della classifica. Il numero uno dei rossoneri è soddisfatto del lavoro di mister Stefano Pioli.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, sembra non volersi accontentare della vetta della classifica di Serie A. Nonostante la sconfitta nel derby contro l’Inter, la squadra rossonera guidata da mister Stefano Pioli è al comando del campionato, con un vantaggio di +2 punti proprio sugli acerrimi rivali storici. Primato che il presidente rossonero si sta gustando, ma con la dovuta cautela. Con le recenti dichiarazione rilasciate, Paolo Scaroni ha mostrato una grande ambizione e fame di successo per il suo club. Ingredienti che sono essenziali quando ti chiami Milan.

Scaroni non si accontenta

Paolo Scaroni, in una recente intervista a Sky Sport, ha espresso la sua soddisfazione per l’attuale posizione in classifica della squadra di Pioli, ma ha anche sottolineato il suo desiderio di vedere il Milan trionfare alla fine del campionato.

Il presidente Paolo Scaroni ha dichiarato con fermezza: “Veramente eravamo già stati in alto nelle classifiche in passato, a me piace essere in alto in classifica a fine campionato. Quello che avviene nel frattempo sì, mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine. È quello che vogliamo. Io voglio vincere tutte le partite”.

Questa affermazione riflette l’ambizione e l’obiettivo di Paolo Scaroni di vedere il Milan ottenere il massimo successo possibile in questa stagione di Serie A. Resta da vedere se il Milan riuscirà a mantenere la sua posizione in cima alla classifica e soddisfare le aspettative del presidente Scaroni.