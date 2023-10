Scontro Cassano-Leao, ci risiamo: nuove frecciate

L’ex calciatore continua ad accusare il campione portoghese, i tifosi sono infuriati

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a sbarcare alle pendici del Vesuvio, in attesa del posticipo di domani sera che andrà in scena al Diego Armando Maradona. I rossoneri cercheranno di conquistare i tre punti in uno stadio che è sempre di buon auspicio per la compagine meneghina che ne esce imbattuta dal 2018. Nell’ultimo campionato il diavolo ha trovato il successo esterno per addirittura quattro reti a zero, contro un Napoli che di lì a poco si sarebbe laureato campione d’Italia. C’è tanta voglia di proseguire la striscia di buoni risultati in terra partenopea, il Milan ha bisogno di ritrovare il sorriso dopo una settimana abbastanza complessa a causa delle due sconfitte consecutive incassate per mano di Juventus e Paris Saint Germain.

In seguito alla disfatta parigina il capitano Davide Calabria ha espresso tutto il suo malcontento per il momento buio della squadra, accusata di non dare il massimo. Le parole del terzino, segnale di una piccola frattura nello spogliatoio, sono state successivamente riprese dall’allenatore emiliano che pare non aver affatto gradito quanto dichiarato dal classe ’96.

C’è da cambiare pagina al più presto, quale occasione migliore di farlo nella serata di domani contro una squadra che non vive il miglior periodo di forma.

Cassano a ruota libera su Leao: “Si crede un fenomeno senza esserlo”

Rafael Leao è indubbiamente il calciatore più bersagliato negli ultimi tempi in casa rossonera: al portoghese i tifosi rimproverano un’attitudine fin troppo svogliata, nonostante il numero 10 riesca sempre ad impensierire le retrovie avversarie. Rafa rappresenta una minaccia da tenere a bada per chi si trova dall’altra parte del campo, la sua esplosività in campo aperto e i suoi numeri da fuoriclasse assoluto possono cambiare le sorti di una partita da un momento all’altro.

Tuttavia, non è dello stesso parere Antonio Cassano che nelle ultime settimane si è pubblicamente scagliato contro l’ex Lille durante la celebre trasmissione Bobo TV. “Fantantonio” nell’ultima puntata del programma ha continuato a criticare pesantemente il lusitano. Di seguito quanto dichiarato: