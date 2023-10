“Se ne va in Premier?”: Milan, il club corre ai ripari per non perdere il titolare

I rossoneri annusano il pericolo che potrebbe arrivare dalla Premier League, avviati i contatti per blindare il gioiellino.

Stefano Pioli attende il rientro dei propri calciatori, impegnati con le rispettive nazionali. La speranza è di ritrovarli senza alcun problema fisico, l’incubo infortuni è sempre alle porte ed è un tormento per i rossoneri. La lista degli indisponibili è infatti lunga e importante, Loftus-Cheek l’acciaccato di lusso. Tuttavia il centrocampista britannico sta proseguendo in maniera impeccabile l’iter riabilitativo, più che probabile la sua presenza nel big match di domenica. Una notizia di fondamentale importanza per l’allenatore emiliano che intanto, a Milanello, prepara le istruzioni tattiche da impartire ai suoi atleti per mettere in difficoltà la Juventus.

Saranno certe invece le assenze dei francesi Mike Maignan e Theo Hernandez, squalificati dopo il cartellino rosso e l’ammonizione – Theo era diffidato – incassati nella trionfale trasferta di Genova. Una vera e propria grana per i rossoneri che dovranno puntare tutte le loro speranze sul trio d’attacco composto da Leao, Giroud e Pulisic. Lo statunitense può dimostrare di essere in grande fiducia dopo la discussa rete della scorsa giornata, ma avrà bisogno del sostegno dei compagni di squadra. Il Milan è chiamato ad una prestazione impeccabile, i meneghini dovranno essere a tutti gli effetti indiavolati.

Sirene inglesi su Malick Thiaw, il Milan pensa al rinnovo contrattuale

L’obiettivo primario del Milan è aggiungere la seconda stella, il che significherebbe scavalcare l’Inter nello speciale confronto. La classifica sorride al diavolo, sono ventuno i punti raccolti in otto giornate e nella Milano rossonera si respira grande entusiasmo verso la squadra. Gli uomini di Pioli, seppur in netta maggioranza giovani, stanno dimostrando grandissime qualità tecnico – tattiche e soprattutto mentali: dopo il ko pesantissimo nel Derby della Madonnina non era assolutamente scontato rispondere a suon di vittorie e di ottime prestazioni. Lo spirito per vincere c’è ma il campionato è ancora lungo.

Intanto arrivano importanti notizie di mercato in casa Milan, con un giocatore corteggiato da club di Premier League. Stiamo parlando di Malick Thiaw, difensore centrale tedesco che sta scavalcando le gerarchie del reparto arretrato milanista grazie alle ottime partite disputate. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sul classe 2001 è forte l’interesse del West Ham che avanza in maniera minacciosa. La società lombarda vuole correre subito ai ripari con una proposta di rinnovo sempre più imminente, a cui è annessa un’importante maggiorazione dell’ingaggio rispetto all’attuale percepito che si aggira su una cifra inferiore al milione di euro.