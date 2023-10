Stadio San Donato, la rivelazione di Scaroni: c’è la data d’inaugurazione

Il presidente del Milan Paolo Scaroni esce allo scoperto sullo Stadio San Donato e rivela quale sarà la data d’inaugurazione.

Il Milan si gode la pausa nazionali da primo in classifica. Un risultato per niente scontato, vista l’estrema concorrenza con l’Inter e il passivo dell’ultimo derby. I rossoneri non hanno ceduto e hanno sfruttato il passo falso dei nerazzurri nell’ultimo turno di campionato.

Con il pareggio dell’Inter, la squadra di Pioli ha recuperato pienamente e ha consolidato il primato a +2 sui nerazzurri di Inzaghi. A esaltare le prestazioni dei suoi ci ha pensato il presidente in persona, Paolo Scaroni.

Rivelazione di Scaroni sulla data d’inaugurazione

Ai microfoni di Sky Sport il numero uno rossonero ha espresso tutta la sua contentezza per l’andamento della squadra, ma soprattutto ha avuto modo di chiarire la situazione stadio ammettendo di essere a lavoro da anni sul tema.

In seguito Scaroni incorona San Donato come ottima opportunità e si augura che possa diventare iconico come San Siro. L’obiettivo è quello di fare uno stadio all’altezza, che possa ospitare circa 70mila spettatori e che sia ecofriendly.

La zona adiacente permetterà ampi parcheggi e collegamenti ben strutturati al fine di stimolare le tante attività commerciali e di ristoro che verranno costruite attorno. Infine, rivela quando ci sarà l’inaugurazione ammettendo che la data è molto vicina: