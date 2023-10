Strappo d’oro al Manchester City: il Milan spende 15 milioni

Il Milan è già molto attento alle vicende di calciomercato che possono nascere nelle prossime settimane: ora è pronto un colpo d’oro.

I rossoneri con Moncada e Furlani hanno già avviato una mini rivoluzione della rosa nella scorsa finestra di trasferimenti e ora l’obiettivo è quello di sfoltire ancora di più la squadra, soprattutto dal punto di vista del monte ingaggi e di portare a Milano calciatori giovani, forti e non troppo dispendiosi.

Ci sono molti nomi sulla lista del Milan e alcuni di questi possono essere davvero molto importanti per il futuro. La società rossonera sa che deve, probabilmente, anticipare una folta concorrenza e sta sperando di anticipare i tempi per non farsi scappare uno dei talenti più importanti del panorama mondiale.

Milan, occhi sul grande talento argentino: piace Valentin Barco

Il Milan segue da vicino gli sviluppi di Valentin Barco. Il Boca Juniors è da sempre una delle società più importanti del mondo nella creazione di talenti spettacolari che scrivono la storia del calcio. Anche negli ultimi anni sono arrivati calciatori di grandissimo valore dall’Argentina e il trend sembra non volersi fermare ancora.

Il sogno di tanti calciatori sudamericani è quello di sbarcare in Europa per iniziare a respirare e vivere il calcio più importante al mondo. E tra i campionati più ambiti c’è sempre la Serie A. Se poi si parla di Milan, spesso e volentieri i grandi campioni del Sudamerica dicono di sì senza pensarci troppo.

Il Milan è sulle tracce di Barco del Boca Juniors. Il giovanissimo talento argentino è un classe 2004 ma si sta già imponendo su livelli spettacolari in Argentina. Con gli Xeneizes è sempre uno dei migliori in campo, fa registrare numeri molto esaltanti per un giovane della sua età e ora le big del calcio europeo vogliono portarlo nel Vecchio Continente.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, il Milan si è inserito nella corsa per Barco. Per acquistarlo il Boca Juniors chiede non meno di 15 milioni di euro, anche se la volontà del club argentino è quella di provare a rinnovare il contratto che scadrà a dicembre 2024.

Il Manchester City è già prepotentemente sulle sue tracce e sta provando a prenderlo prima dell’arrivo di altre squadre. Per Pep Guardiola è un talento da non lasciarsi sfuggire e ora la lotta tra Milan e Cityzens è più viva che mai. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore argentino che deve valutare bene i progetti che gli saranno proposti per la sua crescita e il suo sviluppo.