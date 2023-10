Taremi al Milan a gennaio? Decisione del club sulla trattativa

La notizia sul centravanti che fa gola alla società rossonera, i tifosi ci sperano.

Il Milan si è reso autore di un ottimo inizio di campionato, in cui la squadra di Stefano Pioli è riuscita a collezionare 21 punti in nove giornate. Sono sedici le reti messe a segno, nove invece quelle incassate: un dato positivo ma non eccellente per i rossoneri.

Tra le note positive della stagione in corso del Diavolo ci sono sicuramente i neo arrivati Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek. In particolare, l’esterno americano è risultato spesso decisivo per le sorti dei meneghini mettendo a referto gol di fondamentale importanza, come a Marassi. La dirigenza è soddisfatta dell’operato dei nuovi innesti, Pioli può sorridere.

Il Porto libererà Taremi solo a fine stagione

Gli occhi della società milanista sono puntati su possibili occasioni di mercato che potrebbero aumentare lo spessore della formazione messa a disposizione del tecnico emiliano. Uno dei giocatori che piace di più ai rossoneri è Mehdi Taremi, centravanti del Porto – già cercato in estate.

Il Milan vorrebbe ingaggiare l’attaccante nell’imminente finestra invernale di calciomercato ma è improbabile che i portoghesi lo lascino partire. L’iraniano si libererà a parametro zero nel giugno 2024, aspetto che aumenta il suo appeal ma attenzione perché le condizioni del suo trasferimento possono facilitarsi ancor di più: infatti, il giocatore potrebbe ottenere un passaporto portoghese che gli permetta di diventare comunitario. A riferirlo è Tuttosport.