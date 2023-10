Thiago Silva apre al ritorno: “Ho un rapporto speciale con il club”

Thiago Silva non chiude nessuna porta al ritorno nel club prima di terminare la sua gloriosa carriera da giocatore.

La storia del Milan è stata ricca di campioni che hanno indossato con impegno e dedizione la maglia rossonera. Sarebbe inutile fare una lista perché per forza di cose dimenticheremmo qualche nome. Oppure verrebbe fin troppo lunga e occuperebbe troppo spazio. Possiamo però magari prendere in esame solo i difensori e citare i grandissimi Paolo e Cesare Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Filippo Galli, Mauro Tassotti, Jaap Stam, Karl-Heinz Schnellinger e il più “recente” Thiago Silva.

Perché sì, se si parla di difensori che hanno scritto pagine di storia con la maglia del Milan e lasciato ricordi indelebili nei cuori dei tifosi non si può non parlare di Thiago Silva. Considerato da molti uno dei difensori più forti della sua generazione e del nuovo millennio, il brasiliano ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nei suoi tre anni a Milano. Arrivato alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo anno), però, è arrivato anche per lui il momento di fare le giuste valutazioni.

Thiago Silva potrebbe chiudere la carriera in Brasile

Thiago Silva è come il vino buono: più invecchia, più migliora. Forse avrà perso un po’ di lucidità, ma resta un giocatore di livello assoluto. Anche perché non si gioca titolare nel Chelsea a 39 anni se non si è forti. Eppure anche lui dovrà fare a breve i conti con l’età e decidere il proprio futuro. Il contratto con il club londinese scade al termine di questa stagione e lì bisognerà prendere una decisione: lasciare o chiudere la carriera in Brasile?

Negli ultimi anni si sono spesso succedute voci di un suo possibile ritorno in Brasile. Alla fine Thiago ha sempre continuato a far bene in Europa, decidendo di restare in un calcio di maggior livello. Ma ora quel momento potrebbe essere arrivato. E potrebbe essere proprio lì dove tutto è cominciato: alla Fluminense.

La sua risposta ai microfoni di TNT non chiude le porte a un ritorno, ma richiama alla prudenza: “Ho un rapporto speciale con quel club, adesso devo capire cosa fare del mio futuro. Ora non mi espongo, ma voglio pensare al bene dei miei figli e della mia famiglia. Capirò come concludere la mia entusiasmante carriera”.

Bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di poter capire quale sarà il futuro di Thiago Silva. Ma nessuno di noi è ancora pronto per un suo addio al calcio giocato. Di questo ne siamo certi.