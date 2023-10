Tonali shock: ci perde soldi anche il Milan, clamoroso da Newcastle

Il Milan è coinvolto nel caso scommesse con Sandro Tonali? Dall’Inghilterra è arrivata una clamorosa indiscrezione che riguarda rossoneri.

La vicenda calcioscommesse che ha coinvolto Sandro Tonali h sconvolto anche tutto il mondo Milan. La situazione, ora, è sotto il controllo diretto della Procura Federale e anche della giustizia ordinaria che sta facendo le indagini per svelare eventuali irregolarità anche dal punto di vista penale.

Tonali ha confessato di aver scommesso per molto tempo nella sua carriera, confermando anche di essere un ludopatico. Ha già iniziato un percorso riabilitativo con uno psichiatra, e presto potrebbe ricevere una squalifica molto lunga.

Calcioscommesse Tonali: lunga squalifica, paga il Milan?

La lunga squalifica che toccherà a Sandro Tonali potrebbe intaccare anche il Milan. Il centrocampista italiano è stato ceduto la scorsa estate per circa 80 milioni al Newcastle e in Premier League si è subito imposto con grande personalità. Con i bianconeri di Premier League ha saputo mettere in mostra subito tutto il suo talento, diventando immediatamente un idolo per la tifoseria.

Proprio i supporters dei Magpies hanno mostrato grande sostegno al talento italiano in questi momenti difficili e sperano che possa tornare in campo il prima possibile, “pulito” e piàù carico che mai. Ora, però, potrebbe essere anche il momento del Milan di affrontare qualche difficoltà legale con il Newcastle.

Il Newcastle potrebbe rescindere il contratto di Sandro Tonali e addirittura chiedere un risarcimento al Milan. I rossoneri hanno ceduto il centrocampista ignari della situazione che lo sta coinvolgendo e si dicono completamente estranei ai fatti.

Le polemiche sull’argomento scommesse continuano a creare caos in Inghilterra, visto che gli ultimi due calciatori italiani che si sono trasferiti in Premier League – Tonali e Zaniolo – sono oggetto di indagine da parte della giustizia italiana.

In un’intervista rilasciata a The Athletic, l’avvocato e professore di diritto spotivo alla Sheffield Hallam University Greg Ioannidis ha rivelato che “nonostante le disposizioni pertinenti nel contratto del giocatore, il Newcastle potrebbe essere in grado di rescindere il contratto di Tonali e chiedere il risarcimento dei danni“.

La situazione, ovviamente può riguardare il Milan direttamente, anche se, come spiega il Prof. Ioannidis “chiedere un risarcimento al Milan sarebbe un azzardo ma, in teoria, questa è un’opzione che il Newcastle ha“.

Incredibilmente, infatti, il Newcastle “potrebbe costituire la base per un’azione legale perché potrebbe ritenere che il Milan abbia travisato fraudolentemente o negligentemente tutti i fatti materiali prima della cessione di Tonali“.