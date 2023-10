Tonfo Milan al Parco dei Principi: ora è ultimo posto nel girone

Triplice fischio a Parigi per la terza giornata di Champions League.Cade il Milan, di seguito riportate le ultime novità sulla qualificazione

Non il risultato che il Milan di questa sera si aspettava, la squadra di Pioli, infatti, crolla al Parco dei Principi.

Finisce 3 a 0 la partita tra Paris Saint German e il Milan, prima sconfitta per i rossoneri in Champions League. A segno per la squadra parigina al minuto 32’ Kylian Mbappe, al 53’ Randal Kolo Muani e al 89’ da Lee Kang-In con anche un gol annullato a Dembelè. Mentre per i rossoneri ancora quota 0 gol in queste prima 3 partite del girone.

Inoltre, serata negativa per il Milan non solo per il risultato ma anche perché perde Luka Jovic per infortunio.

Qualificazione a rischio per il Milan?

In contemporanea alla partita a Parigi ha giocato anche il Newcastle contro il Borussia Dortmund, le altre due squadre componenti del gruppo F. La squadra tedesca ha vinto per 1 a 0 a casa dei bianconeri inglesi.

Attualmente, quindi, i rossoneri scendono all’ultimo posto in classifica del girone F a soli 2 punti. Al primo posto si trova il Psg con sei punti, a seguire il Borussia Dortmund con quattro punti, stesso punteggio anche per il Newcastle.

Mancano 3 partite per la fine della fase a gironi. Tutto è ancora possibile. Il Milan di mister Pioli dovrà affrontare i ritorni di Psg e Borussia in casa a San Siro e il Newcastle fuori casa.