Trevisani lancia la frecciatina a Pioli: c’entra Adl

Yacine Adli è uno dei grandi protagonisti in questa primissima fase della stagione in casa Milan: un’esplosione inattesa, considerando che il centrocampista era a un passo dall’addio in prestito.

Tanti gli acquisti messi a segno dal Milan nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, ma anche una grande rivelazione. Essa porta il nome di Yacine Adli che, quasi a sorpresa, si sta prendendo la scena in maglia rossonera. Il calciatore, soprattutto nelle ultime partite, ha scalato consensi con prestazioni di alto livello, che ne fanno di lui un profilo su cui contare per il futuro ma anche per il presente. Già, perché il calciatore ora è stabilmente nelle rotazione del tecnico Stefano Pioli: in poche settimane è cambiato praticamente, considerando che per lui l’ipotesi più plausibile portava all’addio a titolo temporaneo.

Il suo rendimento va oltre le iniziali aspettative: una notizia, sicuramente piacevolissima, per Pioli, che si è ritrovato tra le mani una preziosa risorsa su cui contare, considerati i numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.

A parlare del centrocampista e del suo, improvviso, impatto è il giornalista Riccardo Trevisani, che sui social sottolinea la bontà del calciatore in questione, non risparmiando una frecciatina velata ai rossoneri, in particolare proprio a Stefano Pioli.

Adli: l’analisi di Trevisani sui social

Yacine Adli è la grande sorpresa di questo inizio di stagione: il centrocampista rossonero è riuscito anche a conquistare il cuore dei tifosi, che stanno mostrando tutto il loro affetto per il giovane rossonero.

A parlare di lui è il giornalista Riccardo Trevisani, che sui social sottolinea le qualità mostrate dal calciatore in occasione delle ultime uscite del Milan. “Ha eleganza e soprattutto una grande personalità in campo”, ha dichiarato Trevisani nel corso del suo intervento sui social, spiegando come il club rossonero non abbia abbondanza di calciatori con queste qualità e termini. Dichiarazioni che, in molti, hanno letto come una velata frecciatina all’allenatore del Diavolo. Il giornalista, però, sottolinea come lo scorso anno Yacine Adli non sia stato tenuto in considerazione da Stefano Pioli, che ora si fregia le mani con un calciatore che sta conquistando il cuore di tutta la piazza.

Adli, inoltre, si sta dimostrando anche un validissimo uomo spogliatoio: è stato lui a consolare il suo compagno di squadra Samuel Chukwueze dopo l’errore nei minuti finali del match tra Milan e Borussia Dortmund. “Arriverà il tuo momento fratello, continua a lavorare”, ha scritto il centrocampista in una sua storia apparsa nel profilo ufficiale di Instagram. Insomma, un’altra qualità da non sottovalutare e da tenere in considerazione.