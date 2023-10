UFFICIALE – Genoa, i convocati per il Milan: c’è la decisione su Retegui

Adesso è ufficiale, i rossoblù stilano la lista dei convocati.

Mancano poche ore all’inizio del posticipo del sabato sera che vedrà affrontarsi Genoa e Milan. I rossoneri cercheranno di proseguire la striscia di vittorie, interrotta dall’unica sconfitta rimediata per mano dei cugini nerazzurri. D’altra parte i liguri daranno del filo da torcere al diavolo, Marassi non è un campo facile. Pioli è avvisato.

Il fattore stanchezza può risultare decisivo, a Dortmund c’è stato un grande dispendio di energie per i giocatori meneghini. Tuttavia la rosa rossonera permette all’allenatore parmigiano di gestire al meglio la squadra.

Ufficiale, Retegui non sarà della partita

Uscire vittoriosi da Marassi, per il Milan significherebbe dare un grande segnale alle pretendenti al titolo. I rossoblù si trasformano quando giocano tra le mura amiche, il popolo genoano è un fattore da tenere d’occhio. Intanto è appena arrivata un’ottima notizia per i tifosi rossoneri.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui non sarà del match. Un problema in meno per la squadra lombarda, il bomber argentino ha già fatto male a Lazio, Napoli e Roma.