UFFICIALE – La decisione sui diritti tv della Serie A 2024/2029

Succede tutto nelle ultime ore. Tutta l’attenzione va all’assemblea di questa mattina, al centro del discorso i diritti televisivi.

Erano ore decisive, ore di attesa. L’assemblea della Serie A di questa mattina ha deciso il futuro del nostro campionato e non solo. In questi anni il popolo è stato ribaltato a suon di offerte e offerte sul nostro calcio italiano ma non solo. La Serie A era spezzata tra Dazn e Sky. Dieci partite sul canale di Dazn con tre che vanno in onda per gli abbonati di Sky.

Tra le proteste per i vari blocchi di Dazn, al costo generale della promozione. Il popolo, amante del calcio, si è sempre diviso in questa chiave di discorso. Per molti i costi rappresentano un grosso vincolo, per altri no. Altri ancora preferirebbero il vecchio pacchetto dove bastava esser abbonato a un solo canale per fruire di tutto il calcio. Poi con il tempo, i diritti di campionati e coppe è cambiato. L’assemblea della Lega Serie A, riunitasi questa mattina, ha dato la conferma del pacchetto diritti tv fino al .2029

Dazn-Sky bis: si va verso cinque anni ancora insieme

A riportarlo è anche la Gazzetta dello Sport. Tutto porta all’esito dell’assemblea della Lega Serie A :sono stati assegnati i diritti tv a Dazn-Sky. Ancora una volta oseremo dire. La coppia Dazn-Sky avrà i diritti per i campionati di Serie A dal 2024 al 2029. La votazione durante l’assemblea odierna si è conclusa con 17 favorevoli, un astenuto e due contrari. Si va verso il proseguo delle 10 partite su Dazn con capitan Diletta Leotta, e 3 partite su Sky con Capitan Caressa. Per le prossime cinque stagioni saranno loro a trasmettere la Serie A.

Una sconfitta per Aurelio De Laurentiis questa. Perché? Il presidente del Napoli si è schierato contro le due emittenti che trasmettono e che trasmetteranno ancora per cinque anni il nostro calcio. “Non fanno assolutamente il bene del nostro calcio, non sono competenti“. Succede tutto proprio durante la conferenza dell’amministratore delegato delle Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Siamo davanti a una sconfitta del calcio italiano. Con questa offerta il calcio morirà – continua ADL – Il tifoso è il bene assoluto di un club di calcio. Il mio rapporto deve essere diretto con il tifoso, non con Sky e Dazn“.

Calcio e Finanza riporta le parole dure quelle del numero uno partenopeo, che aggiunge: “Qui si pensa solamente a esser supportati da altri. Quando vendo un pacchetto in cui dentro trovo cinema, Champions League, calcio italiano, serie tv e intrattenimento, oppure Dazn che vende il calcio italiano ed altri sport, non capiremo mai il valore del calcio italiano. Detesto operare in questo modo“.

ADL si schiera contro la decisione della Lega, chiarendo come sia una scelta “stupida” quella di fare un contratto di 5 anni dove solo cinema e calcio possono esser la salvezza. “Sky e Dazn non investono“, aggiunge, “Le riprese del nostro calcio fanno ridere e le emittenti non ce l’hanno mai detto e mai lo ammetteranno“.