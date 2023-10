ULTIM’ORA – Il Milan annuncia una nuova partnership: i dettagli

In questi istanti il Milan ha annunciato la collaborazione con una nuova partnership che, consentirà ao tifosi di ‘sentirsi più vicini’ al club rossonero.

In casa Milan l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria di Genoa, che ha permesso alla squadra di Pioli di riprendersi il primo posto in classifica perso nel derby contro l’Inter. Da quella data in poi, infatti, qualcosa sembra essere cambiato in maniera significativa, dato che il Milan ha solo vinto in tutte le sfide disputate, eccezion fatta per le gare di Champions contro Newcastle e Borussia Dortmund.

Milan, c’è l’ufficialità per una nuova partnership: il comunicato

Ma in queste ore c’è anche un’altra grande novità che entusiasma tutto l’ambiente milanista, dato che è stata raggiunta l’intesa per una nuova partnership. La collaborazione avverrà con la piattaforma digitale di Fanblock, come si può apprendere dal comunicato ufficiale della società rossonera che riportiamo qui di seguito.