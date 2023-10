“Un brasiliano forte nel Milan”: l’annuncio esalta i tifosi

Nel Milan manca da un pò un fuoriclasse brasiliano, ma chissà che non arrivi. L’annuncio arriva direttamente dall’ex rossonero e le sue parole fanno impazzire tutti i tifosi.

In questi giorni a Trento si è tenuto il Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, che è durato dal 12 al 15 ottobre (oggi) e ha visto presenziare tantissimi campioni del calcio e non. Il tema scelto quest’anno è stato “La Grande bellezza” e ha veramente coinvolto tantissima gente. Tra i tanti ospiti arrivati per lasciare la propria testimonianza di sport c’è stato anche l’ex campione rossonero Serginho, che ha risposto ad alcune domande anche sul Milan.

Tra le tante cose l’ex giocatore ha voluto parlare di questo inizio stagione del Milan, analizzando queste prime otto gare, secondo Serginho questa partenza sia stata molto positiva nonostante quella battuta d’arresto contro l’Inter. Poi ha parlato del gioco della squadra di Pioli: “Si vede che gioca bene. È un gruppo giovane ma che può diventare una squadra forte”.

Insomma al brasiliano, ancora legato ai colori rossoneri, non ha nulla da rimproverare a questo Milan che per il momento occupa la testa della classifica con 21 punti. La prossima sfida ad attendere i rossoneri è quella contro la Juventus, in programma domenica 22 ottobre.

Serginho e il commento sul calcio brasiliano

Oltre a questo inizio stagione che ha avuto il Milan in Serie A, Serginho ha parlato anche di un aspetto che oltre a coinvolgere il Milan sta coinvolgendo tutto il panorama del calcio in Italia: la poca presenza di brasiliani nel campionato italiano.

Il giocatore da buon brasiliano ha riconosciuto che la fantasia brasiliana è finita, infatti è ormai da un po’ che non ci sono campioni brasiliani che militano in Serie A e nel Milan. L’ultimo giocatore di nazionalità brasiliana rossonero è stato Messias, Serginho ha poi fatto un annuncio che poi chissà magari in futuro si avvererà: “Il calcio brasiliano si sta riprendendo, non si capisce chi ha davvero qualità. Credo che prima o poi arriverà un brasiliano forte nel Milan”.

Insomma la speranza dell’ex giocatore è che presto in Italia possa tornare ad esserci un po’ di influenza brasiliana e magari proprio nel suo Milan. Dopotutto con la maglia rossonera l’ex calciatore è stato per due volte campione d’Europa nel 2003 e nel 2007 e sempre nel 2007 ha vinto il titolo come campione del mondo. Motivo per il quale vedere il Milan vincere per lui sarà sempre la cosa più importante.