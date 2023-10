Verso la Juventus, il Milan può sorridere: Pioli ritrova tre titolari

Buone notizie per il Milan di Pioli. Contro la Juventus saranno tre i giocatori che rientreranno stabilmente nelle fila rossonere.

Il Milan è andato in pausa davanti a tutti a quota 21 punti. La sosta ha un po’ stroncato la marcia del Diavolo che al ritorno in campo avrà subito un big match. Infatti gli uomini di Pioli se la vedranno contro la Juventus, in lotta per i posti di vertice, senza Maignan e Theo Hernandez squalificati.

Milan-Juve, chi rientra

Tuttavia Stefano Pioli può provare ad abbozzare un mezzo sorriso. Infatti tre giocatori del Milan saranno nuovamente a disposizione per la sfida contro la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu saranno a disposizione con la Juve.

Di conseguenza Pioli potrà avere maggiore scelta in difesa ed a centrocampo. In particolare il reparto mediano non avrà più i numeri contati, quindi l’allenatore del Milan potrà scegliere i suoi interpreti a seconda delle proprie esigenze.

Per il Milan il rientro di Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek è un’ottima notizia, considerando la caratura del match contro la Juventus. A maggior ragione se si considera che due colonne come Maignan e Theo Hernandez non ci saranno per la squalifica rimediata contro il Genoa.