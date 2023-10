Verso Milan-Juve, conferma per il rossonero: ha convinto Pioli

Per il big match che andrà in scena domenica sera tra Milan e Juventus, Stefano Pioli conferma ancora una volta il rossonero.

Manca poco alla ripresa del campionato dopo la sosta per le qualificazioni a Euro24, il Milan affronterà domenica sera al Meazza la Juventus. Una sfida di vertice se si pensa che i rossoneri hanno superato nell’ultima giornata i nerazzurri e sono a +2, mentre la Juventus è terza soltanto dietro alle due milanesi.

Pioli conferma il rossonero a centrocampo

Per il big match contro i bianconeri, però, ci saranno diverse assenze previste tra infortuni e squalifiche. In porta è previsto Sportiello vista l’espulsione in Genoa-Milan per Maignan, anche in difesa ci sarà una grande assenza come quella di Theo, che sconterà la squalifica e che sarà sostituito con tutta probabilità da Florenzi.

Ma è a centrocampo che Pioli dovrà sciogliere il nodo principale con le assenze di Krunic e Loftus-Cheek. L’allenatore rossonero potrebbe dare un’altra chance a Yacine Adli. Sarebbe la quarta titolarità consecutiva in campionato per il centrocampista algerino che ha sorpreso tutti per la prontezza e la concentrazione dimostrate nonostante il basso minutaggio raccolto fino ad oggi.

Qualora Krunic o Loftus-Cheek riuscissero a recuperare Pioli potrebbe scegliere di non rischiarli da inizio gara e lasciare le chiavi del centrocampo ancora una volta ad Adli. Il tecnico scioglierà tutti i dubbi di formazioni nei prossimi giorni, ma l’algerino resta fortemente candidato ad una maglia da titolare per giocare come play a centrocampo.