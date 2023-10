Verso Milan-Juve, le probabili formazioni: Pioli sorprende a centrocampo

Sta per scoccare l’ora di Milan-Juve. Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi: possibile sorpresa a centrocampo per i rossoneri.

Mancano 24 ore al fischio d’inizio di Milan-Juventus, big match della nona giornata di Serie A. Una sfida da cui non uscirà nessun verdetto ma alcune indicazioni importanti, quelle sì. Entrambe le squadre ci arrivano con parecchie defezioni sul groppone.

La Juve deve fronteggiare i problemi successivi alle squalifiche di Pogba e Fagioli, oltre che quelli derivanti dall’infortunio occorso a Danilo in Nazionale. Da valutare, poi, le modalità d’impiego di Vlahovic e Chiesa, entrambi al rientro dopo alcuni acciacchi fisici.

Lato Milan, i problemi più grossi riguardano il portiere: a difendere i pali dei rossoneri, causa indisponibilità di Maignan e Sportiello, ci sarà Mirante. Ma la sorpresa arriva dal centrocampo.

Milan-Juve, Pioli sorprende tutti: la scelta a centrocampo

A Milan-Juve manca pochissimo ma entrambi i tecnici devono ancora sciogliere alcuni dubbi legati alla formazione. Stando a quanto riporta Sky Sport, Pioli starebbe pensando di lasciare in panchina Loftus-Cheek e Krunic.

Una doppia scelta a sorpresa che comporterebbe la conferma di Musah e Adli in mezzo al campo. Per il resto, scelte quasi obbligate in casa rossonera. Allegri invece, dal canto suo, deve decidere se schierare Vlahovic dal primo minuto. In questo momento il serbo sembra in vantaggio su Kean per una maglia da titolare.

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.