Verso Milan-Juve, un titolarissimo verso l’esclusione: le ultime

Verso la sfida contro la Juventus Stefano Pioli decide di escludere un titolatissimo per non rischiarlo: le ultime sulla scelta del tecnico.

Settimana complicata per il Milan che rientrerà dalla pausa nazionali con una serie di nodi da sciogliere e tre sfide sul calendario importanti, rispettivamente contro Juventus, Paris Saint-Germain e Napoli.

Pioli, oltre ai due assenti forzati per squalifica Maignan e Theo, deve fronteggiare l’allarme infortuni: ultimi a dare forfait gli attaccanti Okafor e Chukwueze e il secondo portiere Sportiello. In porta contro la Juve ci sarà, dunque, Mirante. Mentre Florenzi dovrebbe sostituire il terzino francese.

Titolare verso l’esclusione, le ultime verso Milan-Juve

Il nodo maggiore da sciogliere è quello a centrocampo. In attacco, infatti, ci saranno i tre titolari Leao, Giroud e Pulisic. In mediana dovrebbe essere confermato Adli, alla sua quarta presenza consecutiva in campionato, con affianco il confermato Reijnders.

Resta in dubbio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese è tornato ad allenarsi ma non convincono le sue condizioni. Pioli non vorrebbe rischiarlo visti i tanti impegni vicini, per questo potrebbe optare per inserire Musah e preservarlo.