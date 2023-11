Milan, Pioli: “Sono preoccupato, Giroud condizionato dall’errore”

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund che inguaia la qualificazione dei rossoneri.

L’allenatore rossonero visibilmente deluso dal risultato ottenuto ha potuto analizzare la partita e spiegare i motivi per i quali la squadra non è riuscita ad imporsi sul Borussia Dortmund. Bisogna, sicuramente, tener in considerazione anche la sfortuna che di certo sta perseguitando i calciatori del Milan sul piano degli infortuni.

Il tecnico emiliano ha risposto ad alcune domande in cui ha potuto sottolineare alcune situazioni in cui la squadra ha peccato di lucidità e di esperienza: “L’abbiamo persa nei momenti in cui la partita poteva essere indirizzata a nostro favore, il rigore iniziale e quando potevamo sfruttare il contropiede per il 2-1. Abbiamo fatto la partita giusta fino al loro 1-2 e sull’1-1 certe situazioni come, il 3 contro 1, a questi livelli si devono saper sfruttare. Serata negativa perché abbiam perso una partita dove non siamo riusciti a spostare l’inerzia di essa”.

Pioli ha poi elogiato anche le qualità avversarie, capaci sia di sfruttare gli errori difensivi rossoneri sia i propri punti di forza: “Negli spazi loro sono stati molto pericolosi. La nostra difficoltà è stata limitarli sulle ripartenze e bisognava saper difendere meglio sull’1-2 perché eravamo in superiorità numerica. Fino al secondo gol sono rimasto soddisfatto dopo le forze sono venute meno ed è andata com’è andata”.

L’infortunio di Thiaw e la possibile qualificazione

L’infortunio di Thiaw ha condizionato la gara e l’ex allenatore della Lazio ha voluto commentarlo così: “Ha cambiato tutto. L’infortunio preoccupa: si gioca troppo e diventa difficile sostituire se non si hanno numericamente i calciatori necessari. Ciò mi preoccupa e condizionerà le scelte delle prossime partite. Fortunatamente c’è la grande collaborazione da parte di tutto lo staff e squadra”.

Sulla qualificazione ha dichiarato: “Il risultato non è nelle nostre mani. Siamo delusi e ci pesa ma abbiamo il dovere di andare a Newcastle per fare una partita vera e cercare di vincere. Ci giocheremo la nostra piccola possibilità: cercheremo di sfruttarla al meglio. Passare il turno non dipende più da noi, bisogna vincere col Newcastle e dopo vedremo“.

“Tifosi? difficile trovare le parole, hanno il diritto di essere arrabbiati e delusi, noi dobbiamo fare meglio”

Ai microfoni di Sky, invece, ha parlato dell’episodio che ha coinvolto Giroud ed il rigore sbagliato insieme alla conseguente reazione dell’attaccante francese: “Giroud? Condizionato dall’episodio del rigore, gli ho parlato nell’intervallo ma non è stata la sua miglior serata”