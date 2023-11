Accordo totale: il Milan chiude il primo colpo

Il Milan mette a segno un colpo di spessore per la retroguardia. La società rossonera ha già definito l’affare, mister Pioli può accennare un sorriso

Il Milan si appresta a compiere un importante passo sul mercato per consolidare la propria retroguardia. I vertici del club rossonero hanno siglato un accordo di rilievo, aprendo così le porte a un sorriso di soddisfazione sul volto del tecnico Stefano Pioli. L’operazione è ormai giunta a un punto di definizione, con il Milan pronto a garantire a Pioli un rinforzo di buon livello per il reparto difensivo.

In queste ultime ore, il club ha raggiunto l’accordo con il giocatore in questione. La società rossonera mira a anticipare l’ingresso del nuovo elemento già in vista del mese di gennaio. Tale decisione è motivata dalle attuali defezioni nel reparto arretrato, rendendo cruciale l’arrivo anticipato del giocatore per offrire a Pioli una nuova e preziosa opzione difensiva.

Colpo in difesa per il Milan

Il Milan sta facendo grandi progressi nel suo obiettivo di rinforzare la squadra durante la finestra di mercato di gennaio. L’ultima notizia riguarda un possibile accordo con l’agente del terzino spagnolo Juan Miranda, attualmente in forza al Betis Siviglia.

Secondo le ultime informazioni fornite da Nicolò Schira, giornalista sportivo, il Milan avrebbe raggiunto un principio di accordo con il procuratore di Miranda per un contratto che prevede uno stipendio annuale di 1,8 milioni di euro, oltre a bonus aggiuntivi. Questo rappresenterebbe un importante passo avanti nella trattativa per portare il terzino spagnolo a Milano.

Juan Miranda è un giocatore molto promettente e la sua firma sarebbe un ottimo colpo per il Milan. Le alte sfere della dirigenza rossonera vedono in lui il degno vice di Theo Hernandez. Il terzino sinistro, classe 2000, ha dimostrato grande talento e potenziale nel corso della sua avventura al Betis Siviglia. Nonostante la giovane età, ha già accumulato una notevole esperienza, grazie anche alla sua partecipazione alla UEFA Youth League con il Barcellona e alla sua esperienza in prestito allo Schalke 04 nella Bundesliga.

Milan, Miranda già a gennaio: il tentativo di Moncada

La prossima finestra di mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione perfetta per il Milan. Non solo il giocatore è in scadenza di contratto a fine stagione, ma la società rossonera sembra intenzionata a garantire il suo arrivo anticipato per rinforzare la squadra nella seconda metà della stagione.

La corsia di sinistra è una zona che la squadra sta cercando di rafforzare da tempo, e Miranda sarebbe una soluzione giovane e talentuosa. Con le sue abilità difensive e la capacità di contribuire anche in fase offensiva, potrebbe diventare un elemento chiave nel sistema di gioco del Milan di Stefano Pioli.

L’accordo con l’agente di Miranda è solo il primo passo, ma il Milan sembra determinato a portare il giocatore in rossonero. La squadra sta attualmente lavorando per concludere l’operazione e assicurarsi il suo arrivo il prima possibile. Il Milan ha dimostrato di essere ambizioso e intenzionato a costruire una squadra sempre più competitiva, e l’acquisizione di Juan Miranda sarebbe un ulteriore segnale di questa determinazione.