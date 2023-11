Addio Milan: gratis alla Juventus

Il Milan sembra dove dire definitivamente addio ad un obiettivo di mercato, si intromette la Juventus

La seconda settimana di sosta è appena cominciata e quella di questa sera sarà una giornata particolare per tutto il popolo italiano, che contro l’Ucraina andrà alla ricerca dell’unico punto che serve per centrare la qualificazione ai prossimi Europei. La vittoria contro la Macedonia ha infatti consentito alla squadra di Spalletti di aggiudicarsi buona parte di questa qualificazione e ora manca l’ultimo sforzo per strappare il pass di accesso. Ma quella appena cominciata è anche la settimana che ci accompagna alla ripresa dei campionati, dove in programma ci sarà subito il big match tra Juve e Inter.

All’Allianz Stadium andrà infatti in scena una delle sfide più importanti dell’anno, con il Milan che osserverà attentamente per capire se riuscirà a recuperare qualche punto dalle due antagoniste. Prima però ci sarà da battere la Fiorentina nell’anticipo di sabato e non sarà affatto un’impresa semplice, dato che la squadra di Pioli non vince in campionato da 4 partite consecutive, perdendo contro Juve e Udinese e pareggiando contro Lecce e Napoli due gare in cui si trovava a condurre con due gol di vantaggio.

Milan, si allontana Kelly: è sfida tra Juve e Inter, i dettagli

Servirà una svolta immediata ai rossoneri, soprattutto per tentare di scacciare via la crisi e cercare di risalire in classifica, anche per non far avvicinare ulteriormente le inseguitrici e compromettere così anche la qualificazione alla prossima Champions League. Ma quella contro nerazzurri e bianconeri potrebbe essere anche una battaglia destinata ad estendersi sul mercato, dato che gli obiettivi comuni delle tre squadre sembrano essere molti e uno di questi potrebbe anche decidere la sua prossima destinazione a stretto giro di posta.

Il riferimento va al difensore Lloyd Kelly, ora in forza al Bournemouth e che sarebbe finito nella lista dei dirigenti bianconeri da diverso tempo, con quest’ultimi che sono alla ricerca di un’alternativa in più per i reparto arretrato. Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport però ci sarebbero degli ostacoli da superare e che non sarebbero rappresentati dagli eventuali costi dell’operazione, dato che si tratta di un calciatore che andrà in scadenza. Proprio per questo però ci sarà un’agguerrita concorrenza, con Inter e Milan che sembrano insidiare i bianconeri, ma con Madama che al momento sembra avere una corsia preferenziale per ottenere la fumata bianca e ingaggiare il giocatore a zero.