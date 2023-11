Addio Milan, un’altra big fa fuori i rossoneri: per 10 milioni

Il calciomercato del Milan è già molto vivo: i rossoneri stanno puntando alcuni dei migliori talenti in giro per il mondo ma c’è concorrenza.

La dirigenza del Milan ha intenzione di avviare un nuovo progetto vincente e già la scorsa estate ha deciso di mettere in piedi una mini rivoluzione che ha cambiato parte della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ad oggi la situazione di campo e di classifica, però, non è tanto positiva e non si riesce neppure a guardare al futuro con estremo ottimismo. Solo il lavoro del gruppo e del tecnico possono far cambiare questa situazione che sta diventando molto pesante.

Intanto la società sta iniziando a guardare al futuro e alle possibili mosse da mettere a segno a gennaio o al termine della stagione per migliorare la rosa. Bisogna cedere i calciatori che il tecnico ritiene non utili alle sue gerarchie e successivamente andare a migliorare la squadra.

Calciomercato Milan: ora una big soffia il campione a Pioli

La rosa del Milan è già molto forte e competitiva ma ci sono tutti i presupposti per migliorarla e renderla sempre più forte. Ci sono già tanti nomi sulla lista di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ma va trovato il modo di anticipare la folta concorrenza che già si sta creando in questo inizio di stagione.

I top club europei hano gli stessi obiettivi del Milan ma anche maggior disponibilità economica, considerate le abitudini di certe società. Per questo servirà lavorare con largo anticipo e andare a trovare gli accordi in tempi “non sospetti”.

Il nome che sta seguendo il Milan con maggior interesse è quello di Valentin Barco, nuovo talento generazionale del Boca Juniors. In Argentina è già considerato uno dei più forti calciatori del prossimo futuro e con gli Xeneizes sta facendo registrare numeri favolosi.

Il Milan lo segue già dalla scorsa stagione ma non ha mai affondato ancora il colpo. Classe 2004, agisce su tutto il fronte mancino e può essere considerato, per caratteristiche, l’erede di Theo Hernandez.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, però, il Milan non è l’unico club che sta seguendo il giovane talento sudamericano. Sulle sue tracce ci sono Chelsea e Manchester City, pronte a sborsare già a gennaio la cifra di 10-15 milioni richiesta dal Boca Juniors. Il Milan prosegue nell’osservazione del giovane argentino e si inserirà nella corsa con le due inglesi: Moncada proverà a convincerlo con un contratto importante e con la possibilità di avere minutaggio di un certo livello sin dalla sua prima esperienza.