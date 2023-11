Adli titolare al posto di Krunic? Pioli spiega il motivo della scelta

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Stefano Pioli ha parlato prima della gara contro il Borussia Dortmund, in programma questa sera alle 21: l’obiettivo è il passaggio del turno in questi ultimi 180 minuti di gioco. I rossoneri, infatti, hanno l’opportunità di scavalcare proprio i tedeschi in un vero e proprio scontro diretto: i gialloneri comandano il girone a 7 punti mentre i calciatori rossoneri sono in zona Europa League, terzo posto, a quota 5 punti.

Il tecnico del Milan è stato diretto: “Vogliamo con tutte le nostre forze una vittoria, partita della svolta per questo girone. Loro hanno concesso qualcosa all’andata, come noi, ma vogliamo essere più compatti. Nelle loro idee c’è un calcio molto aggressivo e propositivo”

Pioli vuole i 3 punti, il Borussia Dortmund è avvertito

A pochi minuti dalla sfida contro i gialloneri tedeschi, Pioli ha suonato la carica alla luce delle motivazioni che solo un pubblico come quello di San Siro può dare. Per questa gara il tecnico emiliano è pronto a tutto per strappare un pass per la qualificazione e la sua scelta giustifica quanto detto.

La scelta di Pioli è ben precisa: Adli in campo al posto di Krunic. In merito alla sua scelta ha dichiarato: “Vogliamo costruire in un certo modo, lui ha caratteristiche più adatte al nostro sistema di gioco”.