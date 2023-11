Affondo contro la Juve: Moncada l’ha scelto per il Milan

Il Milan sta già studiando le mosse per gennaio: c’è il colpo a sorpresa per l’attacco che può beffare la Juventus per l’attacco.

I rossoneri non hanno iniziato benissimo questa stagione e c’è la volontà di migliorare immediatamente la rosa per poter permettere il raggiungimento di obiettivi fondamentali per il futuro del club. Sarà determinante poter lottare per lo Scudetto fino alla fine e rientrare soprattutto in Champions League, per la questione economica che sarà decisiva per costruire un futuro più roseo.

La dirigenza del Milan vuole anche portare calciatori di grandissimo livello che hanno bisogno di ritrovare la propria felicità in un momento della carriera non troppo sorridente.

Calciomercato Milan, un nuovo nome per l’attacco

Il Milan sta valutando diversi nomi da poter contrattare per il calciomercato di gennaio. La squadra ha subìto un’involuzione importante in questa prima parte di stagione: era partita benissimo, aveva fatto sognare di nuovo lo Scudetto ai tifosi e poi è tornata a perdersi nei momenti più delicati. Inoltre c’è la questione infortuni che tiene in ansia tutto l’ambiente Milan. I calciatori continuamente riempiono l’infermeria e rischiano di compromettere la stagione rossonera.

Stefano Pioli ha bisogno di altri calciatori per poter gestire al meglio la stagione fino alla fine e poter puntare su calciatori di un determinato spessore.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta sfidando la Juventus per il colpo Jadon Sancho dal Manchester United. Il calciatore inglese non è più felice con i Red Devils, non sta trovando la sua oasi felice come sperava e ora ha deciso di dire addio. A gennaio si possono aprire per lui le porte della Serie A e il Milan è una seria candidata a puntare sul classe 2000.

Sancho è già un veterano del calcio europeo, ha collezionato esperienze di primissimo livello e nel suo futuro ci sono opzioni di gran rilievo che possono cambiargli nuovamente la carriera. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, vuole prendere in considerazione solo i primi tre campionati al mondo per il suo futuro: Premier League, Liga e Serie A.

Il contratto di Sancho con il Manchester United scadrà nel 2026 e la sua situazione con il Manchester United permetterà di acquistarlo a costi relativamente bassi rispetto al valore reale del calciatore. Il Milan può entrare in corsa già a gennaio ma servirà un’offerta da 30 milioni di euro. Per questo Moncada sta pensando di proporre un prestito con diritto di riscatto a quelle cifre, per poter strappare il sì dello United e del calciatore.