Allarme Giroud, ora rischia un lungo stop: fuori contro l’Atalanta?

Il Milan rischia grosso: Giroud viene espulso durante la partita con il Lecce, per lui potrebbe esserci un lungo stop.

Il Milan pareggia con il Lecce e manca il ritorno alla vittoria. Continua la striscia di risultati negativi per la squadra di Pioli che non riesce più a ritrovare i 3 punti in campionato. Artefice del pareggio la grande rimonta del Lecce che sotto di due gol nel secondo tempo recupera e sfiora la vittoria.

Nel finale grande confusione: Olivier Giroud riceve un giallo ma non ci sta e protesta vivacemente con Abisso che, di tutta risposta, lo ammonisce. Il francese, però, risponde con veemenza al direttore di gara e mostra un comportamento irrispettoso.

Giroud rischia un lungo stop

Così, l’arbitro estrae il cartellino rosso e manda fuori l’attaccante rossonero che lascia in 10 i suoi compagni nel recupero. Qualche istante dopo il gol di Piccolo che illude il Lecce, ma che poi viene annullato dal Var.

Adesso Giroud rischia grosso: il francese potrebbe saltare un solo turno ma, vista la reazione esagerata e le parole irrispettose riferite Abisso potrebbe decidere di non sorvolare e di scrivere tutto nelle note post-partita.

Se così fosse l’attaccante rischierebbe fino a quattro gare, saltando Fiorentina, Frosinone, Atalanta e Monza. Un vero problema per il Milan che attualmente non può permettersi di perdere altre pedine dopo la tegola di Leao.