Annuncio Milan, estasi rossonera: tutto fatto

È in via di definizione l’affare che tutto il popolo rossonero attende da qualche mese. L’accordo ormai è solo una formalità e la firma sul contratto verrà messa in tempi brevi

Dopo la burrasca, torna il sereno. Il successo maturato ai danni del Paris Saint Germain ha risollevato tutto l’ambiente Milan, che dopo settimane complicate ha compiuto l’impresa annullando i marziani di Luis Enrique. In tre giorni i fischi di “San Siro” a seguito della sconfitta di misura contro l’Udinese si sono trasformati in un boato che ha trascinato il Diavolo in una magica notte di Champions League.

Il 2-1 di martedì è un toccasana per il gruppo squadra di Pioli, che oltre ad aver riaperto il discorso qualificazione agli ottavi, ha ritrovato i propri leader imprescindibili, da Theo Hernandez a Giroud, passando per i protagonisti del palcoscenico Leao e il monumentale Loftus-Cheek. Insomma, solo buone novelle in quel di Milanello. Tuttavia le notizie liete non sembrano finire qua perchè in via Aldo Rossi la dirigenza rossonera si sta preparando ad accogliere un tassello ben gradito non solo alla società, ma a tutto il popolo rossonero.

Milan, accordo ad un passo: annuncio atteso a breve

La fumata bianca è in dirittura d’arrivo, e quale miglior espressione se non: Habemus Zlatan. L’accordo tra la proprietà e lo svedese era nell’aria, come certificato anche dal post pubblicato dallo stesso ex calciatore con un enigmatico, ma allo stesso tempo chiaro segnale di un’operazione ai dettagli testimoniata anche dal “Tic Tac” come didascalia. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, dopo poco più di cinque mesi dal ritiro dal calcio giocato, Ibrahimovic è pronto a tornare per la terza volta nell’ambiente rossonero, questa volta con vesti diverse da quelle ricoperte dal 2010 al 2012 e dal 2020 fino al 2023.

L’ex attaccante, tuttavia, non giocherà un ruolo dirigenziale a Casa Milan, la sua sarà una carica da advisor sia per il club ma anche per il fondo RedBird. Ibra orbiterà spesso dalle parti di Milanello, dove si ritroverà a colloquio non solo con mister Pioli ma con tutta la squadra. La firma con annuncio seguente potrebbe arrivare tra oggi e domani, probabilmente prima che il Diavolo partirà alla volta di Lecce e Cardinale tornerà negli States. Plausibile pensare che, prima di salire sull’aereo per gli USA, il presidente rossonero si incontrerà con Zlatan per mettere nero su bianco l’accordo che manderà in visibilio tutto il mondo milanista.