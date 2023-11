Assalto del Livepool, il Milan non può rispondere: c’è l’accordo

Il Milan sta tenendo sotto controllo il calciomercato di gennaio perché servirà monitorare anche l’inserimento degli altri top club.

La squadra rossonera è sicuramente molto forte e costruita bene, in tutti i reparti ci sono calciatori di un certo livello che possono garantire a Pioli una continuità tattica e di risultati invidiabile a tante altre squadre italiane e non solo. La dirigenza ha lavorato molto bene in estate, portando calciatori di grande spessore che, d’ora in poi, dovranno garantire una tranquillità maggiore al tecnico, dopo un periodo complicato.

A gennaio certamente c’è la possibilità di tornare a spendere qualche milione sul mercato per migliorare ancora di più la rosa e completarla in quei ruoli che ad oggi sembrano carenti.

Calciomercato Milan, si inserisce il Liverpool: è asta

Il Milan ha individuato alcuni nomi che possono diventare molto importanti per il futuro. La nuova dirigenza è molto attenta allo sviluppo dei giovani in giro per il mondo, con Moncada che è un esperto del settore da molti anni. Ci sono calciatori che stanno iniziando a farsi conoscere a tutto il mondo del calcio e potrebbero essere pedine fondamentali per il club rossonero.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan si è messo già a studiare per la prossima stagione ma questa volta c’è una difficoltà in più che si chiama Liverpool.

Jurgen Klopp ha intenzione di inserirsi nella corsa a Valentin Barco, esterno mancino del Boca Juniors che piace da tempo al Milan. Il classe 2004 è stato individuato dai radar rossooneri e c’è la volontà di provare a prenderlo per renderlo il perfetto erede di Theo Hernandez. Barco è giovanissimo ma è già uno dei candidati a diventare uno dei migliori calciatori al mondo nel prossimo futuro.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, Barco è diventato un obiettivo del Liverpool. I rossoneri lo stanno seguendo da tempo ma di fronte a un’offerta importante dei Reds potrebbero essere costretti a fare un passo indietro. La società inglese pare intenzionata a mettere sul piatto una cifra di 20 milioni di euro per convincere gli Xeneizes a cedere l’esterno mancino a gennaio o in estate, a pochi mesi dalla scadenza del contratto fissata per dicembre 2024.

Il Milan resta alla finestra ma non potrebbe pareggiare un’offerta tanto ricca perché diventerebbe impossibile spendere più di 20 milioni per un calciatore che dovrebbe, poi, diventare l’alternativa a un campione come Theo Hernandez.