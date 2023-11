Attenzione Milan, l’obiettivo concreto si allontana: nuova strategia sul mercato?

ll calciomercato del Milan può subire una svolta. Un obiettivo rossonero può non concretizzarsi già a gennaio ma la dirigenza ha pronto il piano b.

Il Milan continua a pensare ai prossimi passi da fare in chiave mercato e tra gli obiettivi c’è Lloyd Kelly del Bournemouth. Al momento rinforzare la difesa è la priorità assoluta visto l’emergenza di queste ultime settimane, nata soprattutto dopo gli infortuni di Kalulu e Pellegrino. Proprio per questo motivo il Milan punta molto su Kelly, lui è un difensore e una punta e piace molto a tutta la dirigenza milanista. L’0biettivo sarebbe quello di farlo arrivare a gennaio ma al momento sembra difficile, anche perchè secondo quanto filtra da ambienti vicino al difensore, il Bournemouth non avrebbe alcuna intenzione di venderlo già a gennaio, anche se poi dovesse perderlo senza guadagnarci in estate.

Il Milan non può sbagliare: serve un difensore già a gennaio

Al Milan però Kelly piace proprio tanto e qualora non riuscisse ad anticipare l’acquisto a gennaio, potrebbe anche aspettare giugno e ingaggiare il giocatore a parametro zero.

Se così dovesse essere, il Milan dovrà comunque cercare un difensore che arrivi a gennaio, la rosa fa rinforzata per forza, le gare da disputare sono tante e Pioli avrà sicuramente bisogno di alternative a Tomori e Thiaw.