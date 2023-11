Bennacer brucia le tappe, torna ad allenarsi: quando potrà rientrare in campo

Buone notizie per il Milan: Bennacer brucia le tappe e torna ad allenarsi con i compagni anticipando il rientro in campo.

Il Milan approfitta della sosta nazionali per cercare di recuperare i numerosi infortunati che stanno piegando la rosa rossonera. A Milanello la squadra continua ad allenarsi: Pioli e il suo staff guardano alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

Bennacer torna ad allenarsi: quando potrà rientrare

A San Siro contro i viola sarà una partita impegnativa, ma la squadra lavora per rispondere in positivo visti gli ultimi risultati non propriamente positivi. Intanto buone notizie dall’infermeria: è tornato Ismaël Bennacer.

Il centrocampista si infortunò durante il ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, accusando un problema al ginocchio che lo costrinse a operarsi e a terminare la precedente stagione in anticipo.

Con tempi di recupero lunghi l’algerino ha dovuto rinunciare alla prima parte di campionato fino ad oggi, quando finalmente è tornato in campo e ha potuto riprendere gli allenamenti insieme al resto del gruppo con il rientro possibile già a metà dicembre.