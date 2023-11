Bennacer da brividi: “Amo il Milan”, poi la battuta su Calhanoglu

Bennacer punta al ritorno in campo e dichiara amore al Milan con una dedica speciale, poi arriva la battuta su Calhanoglu.

Il Milan si prepara alla prossima sfida contro la Fiorentina per cercare scacciare il periodo difficile e prestazioni deludenti ritrovando una vittoria che in campionato manca dal lontano 7 ottobre contro il Genoa.

Nonostante un’infermeria piena arrivano buone notizie in questa pausa nazionali: Ismael Bennacer ha ripreso a lavorare sul campo. Il centrocampista rientra, finalmente, dopo il brutto infortunio al ginocchio nella semifinale di Champions League contro l’Inter e la conseguente operazione che lo aveva tenuto per diversi mesi fuorigioco.

In occasione della sua ripresa e un suo ritorno vicino Bennacer ha parlato dell’approdo al Milan, del suo contratto e del suo futuro su Instant Foot nel canale YouTube. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

Non ho mai guardato il contratto, mai. Quando ho firmato pensavo al progetto non ai soldi. Volevo andare in un grande club ed è quello che sono riuscito a fare. Ho firmato con il Milan prima delle vacanze, quando sono tornato.

In seguito l’algerino dichiara amore al Milan e ai suoi colori con una dedica speciale:

Arrivare a Milano, in un club così, è tutto di alto livello. All’inizio, non ti rendi conto della grandezza di quel club. Il Milan è un club incredibile. L’organizzazione, le persone, è tutto troppo incredibile. Sento la storia di questo club, il peso della maglia anche. Ecco perché do tutto in campo perché quando amo qualcosa. Amo il Milan.

Infine Bennacer ritorna sull’addio dell’ex Calhanoglu e sulla sua decisione di approdare all’Inter:

Non ne sapevo nulla: l’ho scoperto all’ultimo minuto. Hakan voleva restare al Milan, ma poi non so cosa sia successo. Forse non hanno raggiunto un accordo. Siamo amici ma in campo non ci sono amici. Lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento, mi sono detto: “No”. Ero in vacanza, l’ho visto e ho pensato: “Non può averlo fatto”. Personalmente, non potrei mai farlo: rispetto troppo il Milan.