Blitz di Moncada: 20 milioni per il bomber

Dopo la pausa Nazionali è arrivato il momento di tornare a concentrarsi su Serie A e Champions League. In attesa del mercato invernale

Il Milan sta vivendo un momento complicato in stagione, con il cammino dei rossoneri che si sta rivelando più impervio di quanto si pensasse ad inizio stagione. In particolare la distanza dalla vetta in Serie A è andata aumentando, anche se Inter e Juventus devono affrontare ancora alcuni scontri diretti. Inoltre la classifica del gruppo di Champions mostra che serve un mezzo miracolo per riuscire a passare agli ottavi. Inoltre, con l’avvicinarsi di gennaio, è chiaro che i rossoneri buttino un occhio sul calciomercato.

Infatti il Milan ha diversi problemi di costruzione della rosa. In primo luogo manca un vero e proprio vice Giroud, dato che Jovic ha dimostrato fin qui veramente poco. Poi diversi infortuni hanno fatto risaltare qualche lacuna nella retroguardia rossonera, che ultimamente è andata diverse volta in difficoltà. Per questo la dirigenza del Milan sta pensando ad alcuni possibili colpi a gennaio, anche perché non si può ritenere la lotta stagionale finita a novembre. In particolare qualcosa si muove nel reparto offensivo, dove il Diavolo sta osservando da vicino Guirassy dello Stoccarda.

Mercato, Moncada a Stoccarda

L’interesse per l’attaccante è dato da due fattori. In primo luogo le capacità di Guirassy, che è stato in grado di segnare ben 15 gol in Bundesliga fin qui. Inoltre il giocatore non ha un costo elevato. L’attaccante percepisce circa un milione di euro a stagione e 20 milioni possono bastare per portarlo a Milan. Infatti bisogna ricordarsi della clausola rescissoria presente nel suo contratto, che il Diavolo potrebbe far valere proprio nel mese di gennaio. Inoltre, come riportato da ‘TMW’, Moncada ha visionato personalmente l’attaccante a Stoccarda, portando a casa ottime conclusioni sul valore del giocatore.

Il problema principale non è dunque il costo del cartellino o l’ingaggio, ma la concorrenza per arrivare al giocatore. Infatti sono diversi i club di Premier League che sono rimasti stupiti dalle ottime prestazione del giocatore dello Stoccarda. Da qui l’interesse ed il costo risicato del cartellino hanno inflazionato la corsa a Guirassy, finito nel mirino di diversi club. Se il Milan dovesse farsi avanti a gennaio la decisione finale spetterà all’attaccante franco-guineano, che dovrà prendere la sua decisione. È chiaro che il Milan voglia puntarci, siccome i problemi delle rotazioni offensive sono evidenti. Tuttavia è soprattutto chiaro che non dipenda tutto dal club rossonero, dato l’interesse generale per il giocatore.