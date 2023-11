Bomber in saldo: il Milan piazza il colpo già a gennaio

La società rossonera è alla ricerca di un attaccante, e già a gennaio potrebbe accontentare Pioli

Il Campionato di Serie A è fermo a causa delle partite della Nazionale, che vede impegnati i giocatori dei rispettivi Paesi nelle sfide per le Qualificazioni a Euro24 o addirittura al Mondiale 2026, visto che in Sudamerica il girone è già cominciato. È il caso anche dell’Italia, a cui manca un punto per raggiungere gli Europei in Germania: gli azzurri dovranno affrontare l’Ucraina, dopo la bella prova contro la Macedonia del Nord.

Mentre Spalletti e i suoi proveranno a centrare l’obiettivo, Stefano Pioli insieme ai giocatori rimasti a Milanello sta già preparando la sfida di Serie A contro la Fiorentina, valevole per la tredicesima giornata del massimo campionato italiano. I rossoneri non vincono da 4 partite consecutive: le sconfitte con Juventus e Udinese, i pareggi con Napoli e Lecce, arrivati entrambi dopo che la formazione rossonera era passata in vantaggio per ben due volte, facendosi però recuperare.

Calciomercato Milan, assalto all’attaccante: le cifre

Uno dei problemi di questo inizio di stagione del Milan è sicuramente il gol: il reparto offensivo non è uno dei punti chiave della formazione di Pioli, visto che tutti gli attaccanti faticano a trovare la porta. Giroud è a quota 7 ma comincia ad accusare stanchezza e non garantisce più come prima tutti i minuti in campo; Pulisic e Leao sono fermi rispettivamente a 4 e 3 centri, e i due esterni rossoneri devono ancora migliorare sottoporta. I due acquisti Okafor e Jovic, invece, non hanno ancora pienamente convinto l’allenatore rossonero.

Fatte queste premesse, è chiaro che al Milan manchi un attaccante di ruolo, capace di sostituire degnamente l’attaccante francese: l’indiziato numero uno si chiama Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma già a gennaio può essere un sogno che diventa realtà per la squadra rossonera.

Non sarà un’operazione facile, ma il Milan ha già in mente il piano: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera punta a passare agli ottavi di Champions League per guadagnarsi un piccolo gruzzoletto da mettere nelle proprie casse; a questo punto, si tenterebbe il tutto per tutto per portare David a Milano già a gennaio.

La società francese, che non potrà aumentare il prezzo del giocatore, è già scesa da una valutazione di 60 milioni a 40: una cifra importante per un colpo di metà stagione, ma David potrebbe essere il profilo giusto per completare il reparto di Pioli, anche in ottica futuro visto che il canadese ha solamente 23 anni e una carriera davanti.