Calciomercato Milan, colpo a centrocampo già a gennaio: spunta la decisione del club

Il Milan prova il colpo a centrocampo già nella prossima sessione di mercato invernale, il giovane talento, ha una clausola rescissoria che pende su di lui molto elevata.

L’inizio di stagione del Milan non è certo dei migliori. I rossoneri, partiti come candidati forti alla vittoria finale del campionato, si trovano a otto punti dall’Inter capolista dopo le debacle delle ultime quattro partite. Due rimonte subite a Napoli e Lecce, in vantaggio per 2 a 0 in entrambi i casi la partita è terminata 2-2 con n secondo tempo giocato malissimo da tutti gli uomini di Stefano Pioli. In aggiunta a questi due pareggi, ci sono le due sconfitte casalinghe consecutive con Juventus e Udinese, chiudendo così un mese nero in campionato per i rossoneri.

Caso contrario per la Champions League, grazie alla vittoria per 2-1 contro il Paris Saint Germain, il Milan riapre la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

I rossoneri, si stanno muovendo anche sul mercato, vorrebbero rafforzare il centrocampo, reparto più martoriato dagli infortuni e quello che è parso più in difficoltà. Il nome, è quello portoghese di Joao Neves, centrocampista del Benfica, che ha attirato anche le lusinghe del Manchester United.

Colpo a Centrocampo per il Milan, Joao Neves dal Benfica, il club per ora fa muro

Il giovane talento portoghese del Benfica, Joao Neves, è già sul taccuino di mezza Europa. Tra queste, c’è il Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista, classe 2004 ha un valore di mercato di 20 milioni di euro, ed ha prolungato il suo contratto con il club portoghese proprio questa estate fino al 2028, dove è stata inserita anche una clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Il Benfica, come fa sapere il giornalista Fabrizio Romano, non è intenzionata a vendere il suo talento nella finestra di mercato di gennaio. Nonostante il forte pressing di Manchester United e Milan, i portoghesi vorrebbero evitare un Enzo Fernandez 2.0, andato al Chelsea lo scorso anno sul gong della sessione di mercato invernale per una cifra intorno ai 100 milioni.

La clausola rescissoria da 120 milioni di euro è ovviamente un ostacolo molto alto da superare per il Milan che non potrebbe certamente investire con questa somma. Con il Benfica che fa muro per la sessione di gennaio, si proverà a strappare il talento portoghese dalle altre pretendenti nel mercato estivo, magari provando a non pagare la clausola e portarlo a Milano per molto meno.