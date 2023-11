Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco: Moncada pesca dalla Ligue 1

Moncada continua a cercare un nuovo profilo per rafforzare l’attacco e mette nel mirino un nuovo giocatore che gioca in Ligue 1.

Il Milan oltre che a concentrarsi sul proprio percorso in campionato sta iniziando a muovere i primi passi per rinforzare un po’ il reparto d’attacco. Geoffrey Moncada, scouting rossonero è ormai in viaggio da diverse settimane, dove sta assistendo ad un po’ di partite per cercare di capire direttamente dal vivo chi potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare un pò lì davanti. Luka Jovic è sempre più vicino all’addio, Olivier Giroud ormai ha raggiunto una certa età e non potrà giocare per sempre, Leao al momento è alle prese con un infortunio ecco perché trovare qualcuno in attacco sta diventando una priorità per il Milan. L’obiettivo è quello di trovare qualcuno già a gennaio e la società farà di tutto per riuscirci.

Nel mirino di Moncada ora c’è Adams del Montpellier

Tra i profili preferiti da Moncada c’è Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille, anche se il dirigente è andato personalmente ad osservare alcune partite del Montpellier dove sta attirando sempre più attenzione Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000.

Adams in questa stagione ha collezionato ben 7 gol in 11 partite, è un giocatore molto forte fisicamente in grado di essere rapido nei momenti. Il Milan continuerà a seguirlo per tenerlo sotto controllo e valutare se iniziare o meno una trattativa con il Montpellier.