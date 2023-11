Calciomercato Milan, può tornare a gennaio: l’idea dei rossoneri

Il Milan pensa a un ritorno in rossonero, l’idea è quella di riportare il giocatore a Milano nel mercato di gennaio.

Con la fine della pausa nazionali il Milan tornerà in campo contro la Fiorentina, una sfida difficile per entrambe le squadre in un periodo negativo e che cercheranno in tutti i modi di far risultato. A San Siro, dunque, si riapriranno le danze del campionato con un match che potrebbe dire tanto anche per la lotta alla qualificazione Champions.

L’idea del Milan, il centrocampista può tornare a gennaio

Intanto la dirigenza pianifica le prossime mosse di mercato con ormai la finestra di gennaio vicina, visti anche i troppi infortuni che stanno intaccando i piani di Pioli e stanno gettano sconforto nell’ambiente.

La società starebbe valutando un ritorno in rossonero per cercare di limitare i danni almeno fino al termine della stagione: Aster Vranckx. Il belga è tornato in estate al Wolfsburg dove ha un contratto fino al 2025.

La sua valutazione si aggira attorno ai 8-10 milioni di euro, una cifra avvicinabile per le casse rossonere che, così, darebbero un rinforzo fondamentale a Stefano Pioli in vista della seconda parte di stagione.