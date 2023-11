Calciomercato Milan, sfuma l’opzione per la difesa: non si muoverà a gennaio

Il Milan non riuscirà ad affondare il colpo a gennaio. Il club ha blindato il difensore almeno fino a giugno.

Il momento complicato del Milan si è arrestato con la pausa nazionali. Pausa che sarà utile al gruppo squadra per riordinare le idee, mentre alla dirigenza per pensare al futuro. Infatti il mercato di gennaio è alle porte e ci sono alcune situazioni da definire, pensando anche alla prossima stagione.

Milan, Dragusin nel mirino?

Non è un segreto che il reparto difensivo del Milan abbia qualche problemino di rotazioni al momento, per usare un eufemismo. Infatti, oltre a Thiaw e Tomori, i rossoneri faticano dietro tra prestazioni opache ed infortuni. Proprio per questo il Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno.

In particolare diversi rumors danno il Milan come interessato a Radu Dragusin, difensore del Genoa. Dragusin sta vivendo un momento magico, dopo aver trovato il primo gol in Serie A e la qualificazione con la Romania all’Europeo 2024. Proprio per questo il suo valore si sta alzando, andando oltre i 5,5 milioni pagati dal Grifone alla Juventus.

Inoltre, come riportato da calciomercato.com, non c’è solo il Milan sul centrale. Infatti stanno suonando anche diverse sirene inglesi per Dragusin, che però è stato bloccato dal Genoa fino al 2027. Di conseguenza il messaggio rossoblù è chiaro: a gennaio non se ne parla. Dopodiché ci sarà tempo per discuterne.