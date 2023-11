Calciomercato, non solo Milan su Miranda: concorrenza dalla Bundesliga

Potrebbe complicarsi la pista che porta al terzino spagnolo. Altre squadre sono su di lui e il Milan dovrà farsi trovare pronto.

Il Diavolo vuole agire seriamente sul calciomercato già da Gennaio. Tra i reparti da rinforzare troviamo sicuramente la difesa e l’attacco. Per l’attacco si pensa a David in maniera insistente. In difesa invece serve anche un sostituto di Theo Hernandez e Juan Miranda sembra essere il profilo adatto per il Milan.

Milan, Miranda più lontano?

Il nome dello spagnolo circola già da tempo. Il Milan affonderà il colpo a Gennaio?

Il club di via Aldo Rossi vuole portare nuovi volti a Milanello. Theo Hernandez su tutti ha bisogno di un ricambio all’altezza. Le soluzioni già presenti in casa non soddisfano appieno il Milan e Juan Miranda è un chiaro obiettivo per la fascia sinistra.

Secondo todofichajes.com però adesso c’è concorrenza. Sullo spagnolo difatti c’è anche il Borussia Dortmund. Tra rinnovo al Betis, Serie A e Bundesliga il futuro del terzino sarà quindi presto detto.