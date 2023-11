Dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund nell’ultimo turno di Champions League, trema la panchina di Stefano Pioli, pronta decisione drastica.

Il Milan, vive uno dei momenti più bui della gestione Pioli degli ultimi quattro anni. La sconfitta contro il Borussia Dortmund per 3-1 che mina le possibilità di approdare agli ottavi di finale della Champions League fa tremare la panchina dell’allenatore parmigiano.

Il momento no del Milan, parte da lontano, nelle ultime uscite stagionali, i rossoneri hanno collezionato tra Champions e Serie A due vittorie in otto partite, con due pareggi e quattro sconfitte. L’ultima contro i tedeschi, ha messo in serie difficoltà l’allenatore rossonero, che ora rischia l’esonero. Pioli ha però un’ultima possibilità, che è quella del match contro gli inglesi del Newcastle, legando quindi il suo futuro alla possibile qualificazione e alle scelte delle prossime giornate.

Milan, Pioli in bilico, ultima chance con il Newcastle

Come riporta il Corriere dello sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli è ora a rischio esonero. Le ultime sue chance per rimanere sulla panchina rossonera, sono legate ai risultati ed alle scelte nelle prossime tre partite contro Frosinone, Atalanta e Newcastle, con annessa qualificazione agli ottavi di finale della Champions League che però non dipende dalla sola vittoria del Milan in terra inglese.

Pioli è quindi al bivio decisivo della stagione. Le scelte sbagliate a gara in corso negli ultimi match, le brutte prestazioni, non possono che far prendere decisioni drastiche. Il tecnico rossonero più volte non è riuscito a gestire il vantaggio della sua squadra, molto spesso il Milan è sceso in campo demotivato e non pronto alla gara. Le uniche due vittorie avvenute nelle ultime otto partite, non potranno aiutare l’allenatore dei rossoneri, nonostante una delle due sia stata contro il Paris Saint Germain in Champions League.

La dirigenza, ora, vuole una svolta drastica, partendo subito dal campionato con le prossime due che saranno decisive per rimanere attaccati al duo di testa Juventus e Inter.

Pronti poi a sperare in un miracolo nell’ultima giornata di Coppa Campioni dove non solo servirà vincere in casa dei Magpies, ma sperare che il Borussia Dortmund vinca contro i francesi del Psg. Stefano Pioli, non è mai stato così tanto in discussione come in questo periodo, il tecnico ora dovrà trovare subito la strada giusta per riportare in carreggiata il suo Milan e sperare in una reazione forte da tutto il gruppo, nonostante i tantissimi infortuni.