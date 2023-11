Cardinale atteso a San Siro, annuncio su Ibra al Milan in arrivo?

Pronto l’annuncio del Milan per Zlatan Ibrahimovic, il proprietario rossonero Cardinale sarà a Milano nei prossimi giorni.

Il Milan continua la preparazione in vista della sfida con la Fiorentina che si giocherà dopo la pausa nazionali. Sosta in cui si prevedeva un annuncio da parte della società per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Cardinale a Milano, arriva l’annuncio su Ibra

Lo svedese ricoprirà un ruolo di piena fiducia nella società rossonera e farà da consigliere speciale. Una figura di spessore che guiderà la società, ma ancor più la squadra nei momenti di forte bisogno e di necessità.

Ad alimentare le voci l’affare ormai risaputamente concluso che spinge tutto l’ambiente rossonero a chiedere a gran voce l’ufficialità dello svedese. Nella giornata di ieri, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas, Gerry Cardinale è intervenuto ai microfoni di Sky Sport senza sbilanciarsi.

Visto lo slittamento dell’annuncio è possibile che il proprietario del Milan attenda la sua presenza a Milano per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma il prossimo 28 novembre.