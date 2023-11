Cercasi attaccante, occasione di mercato: il top ha una clausola di 17 milioni

Occasione di mercato per il Milan. C’è la clausola rescissoria fissata solamente a 17 milioni di euro per il bomber.

Il Milan sta vivendo un momento complesso. È chiaro che i problemi siano molteplici, anche se uno dei più lampanti è quello del centravanti. Infatti Giroud non può giocare 40 partite in un anno ad alto livello, in particolare con Jovic che sta performando in questo modo. Di conseguenza si pensa ad un nome importante per gennaio.

Milan, la clausola di Guirassy

I rossoneri hanno necessità di risolvere il proprio problema offensivo. È chiaro che non può bastare Giroud come centravanti, con Jovic che sta faticando come non mai. Quindi il Milan cerca un’alternativa che può essere Guirassy dello Stoccarda, dopo che ha trovato un avvio di stagione straordinario.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la clausola nel contratto di Guirassy è abbastanza bassa. Infatti basterebbero 17 milioni di euro per portare l’attaccante da Stoccarda Milano, dopo i 15 gol segnati in Bundesliga.

Guirassy è ora secondo, solamente dietro a Kane. Di conseguenza può essere un colpo importante per il Milan, ad una cifra relativamente bassa. Tutta sta in quella che è l’idea rossonera: puntare su questa stagione oppure aspettare l’estate. A quel punto l’obiettivo numero uno diventerebbe David del Lille.