Champions League, il format dei gironi cambia: Milan interessato

Vincere il campionato di Serie A non basterà più per garantirsi un posto nella prima fascia della Uefa Champions League.

A partire dalla stagione 2024/25, vincere la Serie A non avrà più lo stesso peso nella determinazione delle fasce per la UEFA Champions League. Secondo documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il nuovo format della competizione europea per club prevede una suddivisione delle 36 squadre partecipanti in quattro urne da nove, basata sul ranking individuale stabilito all’inizio della stagione. Questo significa che la squadra Campione d’Italia non potrà più ambire automaticamente alla prima fascia, che includerà invece la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club.

Cambia il format della Champions League

Questa modifica ha delle implicazioni significative per la Serie A e per la squadra che si laurea vincitrice del campionato. Fino ad ora, il titolo di Campione d’Italia garantiva l’accesso alla prima fascia della Champions League, offrendo la possibilità di un percorso più agevole nella competizione europea. Tuttavia, con il nuovo format, i piazzamenti in campionato continueranno a determinare la partecipazione delle squadre alla Champions League, ma vincere il titolo nazionale non farà più la differenza per l’accesso alla prima fascia.

Il coefficiente basato sulle prestazioni delle squadre nelle ultime cinque stagioni, inclusa la stagione precedente, sarà cruciale per determinare l’ordine delle squadre nelle fasce. Questo significa che il successo in competizioni europee come la Champions League avrà un impatto significativo sul posizionamento delle squadre nel ranking e, di conseguenza, sulla loro collocazione nelle fasce per il sorteggio.

Inoltre, la vincente dell’Europa League manterrà il diritto di partecipare alla Champions League, ma non sarà più automaticamente inserita nella prima fascia. La squadra vincitrice della seconda competizione europea sarà posizionata nella fascia corrispondente al suo ranking, creando quindi un ulteriore elemento di incertezza e competizione nel sorteggio.

Le fasce 2, 3 e 4 includeranno tutte le altre squadre partecipanti alla Champions League, secondo il loro ordine di ranking. Questo aspetto rimane invariato rispetto al formato precedente. Il nuovo format della UEFA Champions League a partire dalla stagione 2024/25 ridimensiona il peso della vittoria della Serie A nella determinazione delle fasce per la competizione. Sebbene vincere il titolo di Campione d’Italia continui ad essere il traguardo più ambito nel calcio italiano, il suo impatto sulla collocazione nella prima fascia sarà meno significativo.

Il ranking delle squadre, basato sulle prestazioni nelle competizioni europee e nel campionato nazionale, diventa il fattore chiave per determinare la posizione nelle fasce. Questi cambiamenti promettono un maggiore equilibrio e una competizione più intensa nella Champions League, mettendo in luce l’importanza di una prestazione costante e di successo a livello internazionale per le squadre italiane.