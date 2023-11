Che attacco al Milan, c’entra Ibrahimovic: “Com’è possibile?”

Le ultime dichiarazioni sono un chiaro attacco al club rossonero. Protagonista anche l’ex attaccante svedese.

Il Milan sta senza dubbio vivendo il momento più buio di questa prima parte di stagione. Dopo la disfatta per 5-1 nel derby, i Rossoneri avevano rialzato la testa e si erano addirittura presi la testa in solitaria della classifica. Al rientro dalla sosta sembra però essere cambiato qualcosa e sono arrivate due sconfitte con Juventus e Paris Saint-Germain e un pareggio con il Napoli che sa di beffa visto il doppio vantaggio buttato al vento. In molti hanno addirittura parlato di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic per dare un cambio di mentalità, ma c’è chi non è d’accordo.

Bonan sul ritorno di Ibra: “Com’è possibile che ci sia bisogno di lui”

Il giornalista Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso in maniera molto netta sull’eventuale ritorno dello svedese al Milan come figura di raccordo tra società e giocatori:

Com’è possibile che ci sia bisogno di un tutor per rendere di più? Com’è possibile che adesso si evochi la figura di Ibrahimovic come se fosse un totem. Lui è molto intelligente e su questo ci gioca un po’ su.

Il giornalista di Sky ha quindi totalmente criticato l’eventualità di un ritorno di Ibrahimovic, che andrebbe quasi ad evidenziare le fragilità della squadra, piuttosto che limitarle.