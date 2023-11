Colpo in difesa per Pioli: così l’emergenza può rientrare

Ancora guai in difesa per il Milan. Il centrale goleador e la vecchia conoscenza della Serie A sono gli obiettivi per risolvere i problemi.

Milan-Borussia Dortmund ha rappresentato lo spartiacque definitivo della stagione rossonera. Gli uomini di Pioli sono infatti in crisi, e tale fattore risulta spietato e crudele sia sul campo che in infermeria. A mancare, infatti, sono sia i successi che la condizione fisica, che ha portato il diavolo ad una situazione critica soprattutto in difesa. Tomori è difatti rimasto orfano dei suoi compagni di reparto, tra lunghi infortuni per Kalulu e sempre meno certezze portate da Kjaer. Rivelatosi più serio del previsto, l’infortunio di Thiaw ha dunque costretto il Milan ad affrontare una situazione senza precedenti.

Moncada e Furlani hanno già cominciato a muovere i primi passi sul caso, dato che i rossoneri necessitano di fondamenta salde in difesa. Tornato sul mercato, dunque, il diavolo è pronto a compiere i primi colpi di mercato in quel di gennaio. Tra ipotesi e nomi vari, arriva quindi calciomercato.com a fare chiarezza sulla situazione.

Milan, quanti nomi per la difesa

L’infortunio patito da Thiaw ha sicuramente tagliato ulteriormente le gambe ad un Milan già in difficoltà nonché stremato. In difesa gli uomini sono ora più contati che mai, e gli scenari in quel di Milanello si sprecano. Secondo la redazione di calciomercato.com però, l’ipotesi svincolato non sembrerebbero convincere a pieno il duo Furlani-Moncada. I due vorrebbero infatti approfittare di tale situazione per mettere a segno un colpo in quel di gennaio in ottica futura. Il profilo preferito resta dunque quello di Jakub Kiwior in uscita dall’Arsenal, ma il polacco non è il solo per la quale il Milan potrebbe fare faville.

Con meno esperienza ma con uno sconfinato talento ed un prezzo inferiore rispetto all’ex Spezia vi è infatti Konstantinos Koulierakis, centrale classe 2003 in forza al PAOK. Dirompente e di carattere nonostante la giovane età, in quel di Salonicco il greco ha dimostrato ottime abilità nell’uno contro uno nonché una certa predisposizione al gol, arrivato ben 3 volte in 10 partite tra campionato e Conference League. Tale esperienza sui campi europei, seppur di caratura minore, potrebbe quindi aver convinto il Milan a tenere fortemente in considerazione tale nome, valutato all’incirca 3 milioni di euro. Un po’ più caro, ma anche leggermente più pronto, ecco invece il francese Maxime Esteve. Il classe 2002 è infatti apparso in ottima forma nelle 6 presenze fin qui maturate in Ligue 1 in maglia Montpellier, con Furlani e Moncada alquanto colpiti dalla statura del centrale, alto 193 cm ma fluido oltre che dominante nel gioco aereo. Il prezzo, in questo caso, rappresenta i 7 milioni.

Si allontana invece la figura di Lloyd Kelly, come rivelato in conclusione da calciomercato.com . Il Bournemouth non ha infatti intenzione di privarsi del proprio capitano in quel di gennaio, preferendo aspettare la scadenza di contratto prefissata per giungo 2024 anziché incassare in inverno rischiando però un vertiginoso crollo nelle retrovie. Il Milan non ha però tempo da perdere, ed ecco dunque l’inglese perdere quota in favore dei nomi sopracitati.