“Come Ibra”: estasi rossonera, può finire al Milan

L’allenatore ha rilasciato un forte paragone tra uno degli obiettivi del Milan e la leggenda rossonera Zlatan Ibrahimovic

Il Milan sta avvicinando una partita pesantissima per la propria stagione. Quella di stasera contro il Borussia Dortmund è una sfida di Champions League che ha un peso specifico enorme nel cammino dei rossoneri. Infatti il big match, parafrasato nella lotta tra Muro Giallo e muro rossonero, sarà praticamente da dentro o fuori per il Milano. Pioli & Co non possono sbagliare se vogliono restare dentro la competizione europea per eccellenza. Sicuramente lo staff rossonero può sorridere perché ci sarà il rientro di Olvier Giroud al centro dell’attacco dopo la prima giornata di squalifica scontata in campionato.

È chiaro che il Milan continua ad aver il problema infortuni, però il ritorno del francese può togliere diverse castagne dal fuoco a Pioli. Così i rossoneri ritroveranno la propria boa, a cui appoggiarsi nei momenti difficili, ed il proprio uomo d’area, che San Siro spera di veder segnare questa sera. Tuttavia è chiaro che Giroud non possa restare a questi livelli per sempre, soprattutto guardando la sua carta d’identità. Inoltre c’è da considerare che il Milan ha ancora il problema del secondo attaccante ed i tifosi rossoneri hanno un favorito per il futuro: Joshua Zirkzee, paragonato ad Ibrahimovic da Ivan Juric.

Milan, senti Juric: “In Zirkzee rivedo Ibra”

Il paragone è pesante ed è chiaro che lo sia. Tuttavia Joshua Zirkzee è uno dei prospetti più interessanti che la Serie A possa offrire in queste ultime stagione. Infatti l’attaccante del Bologna sta rapendo gli occhi degli appassionati per le sue movenze, per la sua capacità di legare il gioco e per la qualità in fase offensiva. In particolare se n’è accorto l’allenatore del Torino Ivan Juric, che ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Bologna. Juric ha detto: “Si vedeva da tempo che è un giocatore forte. Chi è bravo prende questi talenti, li coltiva e li fa esplodere”.

Non solo talento però per Zirkzee. Infatti l’attaccante ha dimostrato di avere, oltre ad ottime capacità fisiche, anche una certa dose di intelligenza calcistica. Qualità che hanno portato lo stesso Juric al paragone con Zlatan Ibrahimovic: “Per alcune movenze ci rivedo Ibra. È un attaccante atipico che riesce a fare anche tanti gol”. La sensazione è che Juric abbia rivisto Ibrahimovic nella sterzata che ha portato al gol di Zirkzee al 91esimo di Bologna-Torino. È chiaro che il paragone sia azzardato, ovviamente per ciò che lo svedese ha mostrato in carriera. Tuttavia c’è chi vorrebbe vedere il talento del Bologna in rossonero, per il momento come vice di Giroud. Poi si vedrà.