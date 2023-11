Come si ferma Mbappé? La risposta di Calabria

Dopo la vittoria del Milan, il capitano rossonero Davide Calabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni, commentando anche la gara di Mbappè.

La vittoria contro il PSG regala fiducia ad un Milan che in queste settimane è stato un pò sottotono rispetto al solito. Tre punti fondamentali soprattutto per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Una gara perfetta quella del Milan che è riuscito a ripagare con la stessa moneta il club francese, uscito vincitore dalla gara d’andata.

Al termine della partita diversi sono stati i tesserati rossoneri che hanno voluto dire la loro dopo la vittoria, Leao, Giroud, Theo, ovviamente Pioli e non poteva mancare di certo il capitano: Davide Calabria.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Calabria ai microfoni di Sky Sport:

Sulla gara di oggi:

“Era quello che cercavamo. Siamo un gruppo unito, ci siamo guardati in faccia e questa era la migliore partita per dimostrare a noi e i tifosi il nostro valore”.

Sulle difficoltà delle gare precedenti:

“Normale in un periodo così così. Non dobbiamo farci abbattere da quello che sta intorno a noi, il calcio è fatto di alti e bassi, non è facile reggere la pressione nel vestire questa maglia. Ma c’è stato un atteggiamento da parte della squadra che ha fatto bene a tutti”.