Consigli Fantacalcio Lecce – Milan: chi schierare dei rossoneri

Il Milan è tornato a sorridere dopo la grande vittoria e ora deve tornare a vincere anche in Serie A: ecco i consigli per il fantacalcio.

I rossoneri hanno attraversato un momento molto complicato, con i risultati negativi dell’ultimo periodo che hanno lanciato ombre e paure sul presente e sul futuro del club allenato da Pioli. Poi la vittoria contro il PSG in Champions League ha ridato fiducia alla squadra e a tutto l’ambiente e ora l’obiettivo è quello di scalare anche la classifica di Serie A.

Il Milan è anche una delle squadre più attenzionate per il fantacalcio. Tutti – o quasi – i calciatori rossoneri sono parte integrante della rosa di molti fantallenatori che ora si aspettano un numero maggiore di bonus.

Consigli Fantacalcio Lecce Milan: ecco chi schierare e chi no

Questo weekend di Serie A sarà fondamentale per il Milan che andrà a giocare su un campo tutt’altro che facile come il ‘Via del Mare’ di Lecce. Serviranno i tre punti per tornare a sorridere anche in campionato.

MAIGNAN – Schierare il portiere francese, nonché uno dei migliori della Serie A, è una regola non scritta per il fantacalcio. E questa volta può portare anche un +1 per l’imbattibilità.

CALABRIA – Il capitano rossonero è in grande spolvero e ha messo in mostra partite eccezionali contro avversari di prima fascia come Mbappé e Kvaratskhelia. Da schierare anche contro il Lecce, va sfruttata la scia positiva.

THIAW – Il centrale tedesco è spesso pericoloso in area di rigore avversaria e dopo un periodo un po’ complesso è tornato a giganteggiare al centro della difesa. Schieratelo, può essere un ottimo momento per prendere un buon voto.

TOMORI – Come il compagno di reparto, sa far male sui calci piazzati. Anche lui dopo Napoli e l’ottima prestazione in Champions League può fare bene in Serie A. Da schierare.

THEO HERNANDEZ – È tornato a regalare palle gol ai compagni e contro il Lecce servirà di nuovo la s ua velocità e il suo talento per mettere gli attaccanti in condizione di fare gol. Portatore sano di bonus: da schierare sempre e comunque.

LOFTUS-CHEEK – Il gigante inglese è reduce da una partita eccezionale contro il PSG e i numeri del Milan con lui in campo sono nettamente migliori. Per spaziomilan.it è proprio Ruben Loftus-Cheek la sorpresa di giornata: da schierare, può portare bonus pesanti.

KRUNIC – Il play bosniaco è un pupillo di Stefano Pioli che sta provando a “curarlo” dal periodo negativo vissuto ultimamente. Tornerà titolare e farà rifiatare Musah ma al fantacalcio non dà moltissimo: se avete di meglio potete non schierarlo.

REIJNDERS – I suoi bonus mancano da un po’ di tempo. Sarà ancora titolare e avrà tanta voglia di incidere contro un avversario che ha dimostrato di essere ostico per tutte le big. Potete schierarlo, è un centrocampista da bonus.

CHUKWUEZE – Rientrato dopo l’infortunio, può già prendersi il posto da titolare al posto dell’infortunato Pulisic. Ha grandi doti e per questo spaziomilan.it lo indica come seconda sorpresa di giornata: schieratelo.

GIROUD – Altro gol pesantissimo in Champions League che dimostra quanto sia importante per i rossoneri se è in forma. Contro il Lecce avrà un’altra chance da titolare e quindi va schierato a tutti i costi.

LEAO – Tornerà a surfare anche in Serie A? Contro il PSG ha messo in mostra tutto il suo talento, trovando anche il gol con una giocata meravigliosa. Contro il Lecce deve tornare a brillare per zittire le critiche: quasi inutile consigliarlo.

ADLI – Non dovrebbe partire da titolare e potrebbe trovare minutaggio solo a partita in corso. Schieratelo solo se rischiate di giocare uno in meno, altrimenti evitate.

ROMERO – Potrebbe ritagliarsi uno spezzone di partite ma dedicargli uno slot da titolare sembra eccessivo per quanto ha inciso fino ad ora.

OKAFOR – Lo svizzero entrerà sicuramente, anche se sta incalzando Chukwueze per un posto da titolare. Schierabile, se volete provare una scommessa.

JOVIC – Fino a poche ore dalla partita proverà a mettere in difficoltà Pioli e a togliere la titolarità a Giroud: non sarà facile e sembra quasi impossibile. Evitate di schierarlo.