Contatto Adli-Ebosele, l’ex arbitro durissimo su Sacchi:”Non mi è piaciuto!”

Ieri sera il match tra Milan e Udinese è stato deciso da un calcio di rigore quantomeno dubbio. Episodio commentato anche da un ex arbitro.

Una serata nera quella di ieri per il Milan, che oltre alla sconfitta – pesantissima – in casa contro l’Udinese recrimina anche per un episodio quantomeno discutibile. Sul rigore che ha portato al gol del vantaggio, firmato da Pereyra, c’è infatti più di qualche dubbio.

Il contatto in area di rigore tra Adli e Ebosele, infatti, non sembra proprio lampante. Nonostante ciò il direttore di gara, Sacchi, ha optato per l’assegnazione della massima punizione e poi non è andato al Var per ricontrollare l’episodio. Un ex arbitro critica questa decisione.

Rigore in Milan-Udinese, il commento di Calvarese

Gian Paolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato ai microfoni di Tuttosport l’assegnazione del rigore in favore dell’Udinese nel match contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni: “Il giocatore dell’Udinese arriva per primo sul pallone ma poi si lascia cadere. Non mi piace neanche il piede sinistro che si predispone quasi alla caduta colpendo il polpaccio di Adli”.

Calvarese critica poi anche l’atteggiamento dell’arbitro Sacchi: “Invece di seguire la propria pancia e andare verso centrocampo, aspetta qualche secondo e fischia un rigore che a mio giudizio non c’è, troppo leggero“.