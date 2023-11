Coppa Italia: data e orario di Milan-Cagliari

In settimana sono stati disputati i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sarà il Cagliari a sfidare il Milan: la Lega ha ufficializzato data e ora dell’ottavo tra i rossoneri e i sardi.

In questa stagione il Milan ha come obiettivo principale essere competitivo su tutti i fronti. I rossoneri dovranno tornare a brillare anche in Coppa Italia, torneo da cui i rossoneri furono eliminati già agli ottavi di finale contro il Torino nella scorsa annata.

Tra qualche settimana il Diavolo tornerà di scena nel trofeo nazionale e lo farà contro il Cagliari, che in settimana ha staccato il pass sbancando la “Udinese Arena” per 2-1. Poco fa la Lega Serie A ha diramato data e ora degli ottavi di finale.

Coppa Italia, ufficializzate le date degli ottavi di finale: quando si gioca Milan-Cagliari

Il match tra i rossoneri e i sardi sarà disputato nel prossimo anno, precisamente il 2 gennaio 2024 a “San Siro”. Come risaputo, in questa stagione non sono previste soste natalizie e in Serie A si giocherà anche tra Natale e Capodanno.

Spazio anche per la Coppa Italia: in particolare gli ottavi di finale saranno distribuiti in più settimane, per un totale di 30 giorni tra il primo e l’ultimo incontro. Apriranno infatti Lazio e Genoa il 5 dicembre, a chiudere invece Juventus-Salernitana il 4 gennaio 2024.