Dall’Inghilterra Tomori ringrazia il Milan: il messaggio di fiducia del difensore

Dal ritiro della sua Inghilterra Tomori torna a parlare del Milan: parole al miele quelle del difensore, che ringrazia la società.

Con la pausa nazionali il Milan ne approfitta per preparare al meglio la prossima sfida contro la Fiorentina, partita cruciale per permettere a Pioli e i suoi di svoltare e uscire dalla scia negativa di risultati iniziati un mese fa.

Durante questa parentesi l’Italia disputerà due match fondamentali ai fini della qualificazione a Euro24: prima contro la Macedonia del Nord e poi contro l’Ucraina. Macedonia che affronterà anche l’Inghilterra, dopo la sfida con il Malta, per mantenere il primato avendo già conquistato la qualificazione.

Dal ritiro della nazionale è intervenuto uno dei protagonisti non solo della nazionale inglese, ma anche del campionato italiano: Fikayo Tomori. Il difensore rossonero ha lasciato alcune dichiarazioni a BBC Radio 5 Live sull’esperienza che sta vivendo al Milan e sull’attuale stagione.

Di seguito quanto riportato dalla redazione:

Sull’approccio alla nuova stagione:

Poi Tomori parla dell’importanza dell’arrivo al Milan che gli ha permesso di conquistare definitivamente la nazionale:

Quanto è contato il Milan per la qualificazione in Nazionale?

Aveva 21 anni quando sono stato convocato per la prima volta e ho fatto solo alcune apparizioni entrando dalla panchina. Nell’anno del Covid, invece, non sono stato chiamato perché non giocavo tanto. Al Milan inizialmente non ero sempre convocato, ma questa stagione è iniziata davvero bene.